Как в Беларуси в 2021 году можно получить шенгенскую визу

Где белорусы могут получить визу для поездки в страны Шенгенского соглашения.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Уже год как из-за пандемии коронавируса мир живет в условиях изоляции. ВОЗ рекомендует воздержаться от поездок, отменяются поезда и авиарейсы, закрываются границы. И все равно жизнь не останавливается: люди умудряются выехать за границу. Разбирались, как сейчас в Беларуси во время пандемии COVID-19 можно получить Шенген или национальную визу.
Визовый центр Польши
Шенгенские визы для туристических целей Польша временно не выдает. В Визовом центре Польши можно записаться на получение национальной визы. Для этого нужна онлайн-регистрация в системе. Еженедельно по четвергам время для записи на подачу документов появляются для поездок со следующими целями:
- работа
- карта поляка
- учеба
- гуманитарные цели
- по программе Poland.Business Harbor
- международные автомобильные перевозки.
В исключительных случаях Польша готова рассмотреть возможность выдать визу с иными целями, но каждая такая ситуация рассматривается индивидуально.
Визовый центр Литвы
Туристические визы Литва тоже сейчас не выдает. В Визовом центре Литвы можно записаться на подачу визы следующим категориям:
- работникам, занятым в международных коммерческих перевозках
- журналистам (по приглашению МИД)
- спортсменам, которые едут на соревнования (с разрешения Министерства спорта Литвы)
- членам семей граждан Литвы
- артистам (с разрешения Минкульта)
- студентам
- тем, кто едет на похороны близких родственников
- бизнесменам и инвесторам (с разрешения Минэкономики)
- выезжающим по гуманитарным причинам (с разрешения МВД Литвы).
Как и Польша, Литва готова рассмотреть документы на визу и в особых случаях, не предусмотренных временными ковидными правилами.
Латвия
Посольство Латвии и визовый центр также выдают визы только по особым случаям - тем, кто едет на учебу, на похороны родственника, водителям-международникам и т.п. Для туристических и частных поездок получить визу не получится.
Эстония
Из-за коронавируса Эстония приостановила выдачу шенгенских виз вообще. Принимаются документы только на национальные визы типа D с целью поездки на работу или учебу. Выдача виз по представительству других государств также приостановлена.
Германия
Германия принимает документы на визу только с определенными целями - например, поездка к бизнес-партнеру или к родственникам. Для этого посольству требуются подтверждающие документы. Выдача виз по представительству других государств приостановлена.