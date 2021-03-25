Как в Беларуси в 2021 году можно получить шенгенскую визу

Где белорусы могут получить визу для поездки в страны Шенгенского соглашения. Фото: Оксана БРОВАЧ

Уже год как из-за пандемии коронавируса мир живет в условиях изоляции. ВОЗ рекомендует воздержаться от поездок, отменяются поезда и авиарейсы, закрываются границы. И все равно жизнь не останавливается: люди умудряются выехать за границу. Разбирались, как сейчас в Беларуси во время пандемии COVID-19 можно получить Шенген или национальную визу.

Визовый центр Польши

Шенгенские визы для туристических целей Польша временно не выдает. В Визовом центре Польши можно записаться на получение национальной визы. Для этого нужна онлайн-регистрация в системе. Еженедельно по четвергам время для записи на подачу документов появляются для поездок со следующими целями:

- работа

- карта поляка

- учеба

- гуманитарные цели

- по программе Poland.Business Harbor

- международные автомобильные перевозки.

В исключительных случаях Польша готова рассмотреть возможность выдать визу с иными целями, но каждая такая ситуация рассматривается индивидуально.

Визовый центр Литвы

Туристические визы Литва тоже сейчас не выдает. В Визовом центре Литвы можно записаться на подачу визы следующим категориям:

- работникам, занятым в международных коммерческих перевозках

- журналистам (по приглашению МИД)

- спортсменам, которые едут на соревнования (с разрешения Министерства спорта Литвы)

- членам семей граждан Литвы

- артистам (с разрешения Минкульта)

- студентам

- тем, кто едет на похороны близких родственников

- бизнесменам и инвесторам (с разрешения Минэкономики)

- выезжающим по гуманитарным причинам (с разрешения МВД Литвы).

Как и Польша, Литва готова рассмотреть документы на визу и в особых случаях, не предусмотренных временными ковидными правилами.

Латвия

Посольство Латвии и визовый центр также выдают визы только по особым случаям - тем, кто едет на учебу, на похороны родственника, водителям-международникам и т.п. Для туристических и частных поездок получить визу не получится.

Эстония

Из-за коронавируса Эстония приостановила выдачу шенгенских виз вообще. Принимаются документы только на национальные визы типа D с целью поездки на работу или учебу. Выдача виз по представительству других государств также приостановлена.

Германия

Германия принимает документы на визу только с определенными целями - например, поездка к бизнес-партнеру или к родственникам. Для этого посольству требуются подтверждающие документы. Выдача виз по представительству других государств приостановлена.