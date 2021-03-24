Были игроки в маске: как сборная Беларуси провела товарищеский матч с Гондурасом перед игрой с Эстонией

По этому фото и не скажешь, что играют сборные Беларуси и Гондураса: Макс Эбонг (слева) и Дейби Флорес. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Законы природы в этом году работают по нестандартному графику: в конце марта погода, как в декабре. Зато футбольный календарь строен, как в докоронавирусные сезоны: в марте в дело вступают национальные сборные.

. Один из лучших белорусских нападающий Денис Лаптев проводил 29-й матч за сборную. Но так и смог отметиться первым голом за национальную команду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу сборная Беларуси стартует в квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года (в нашей группе также команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии). До старта наша команда провела контрольный/товарищеский матч со сборной Гондураса. Игра прошла 24 марта в Жодино.

Вывеска матча, наверное, вызовет ухмылки у обывателей. А команда из Центральной Америки, между прочим, выше Беларуси в рейтинге ФИФА (64-е место против 88-го). И трижды играла на чемпионатах мира (в 1982, 2010 и 2014 годах). 11 лет назад белорусы с гондурасцами уже играли: была ничья 2:2.

График у наших футболистов насыщенный: 27 марта на стадионе «Динамо» матч с Эстонией, 30-го числа – игра в Бельгии. В поединке с Гондурасом главный тренер Михаил Мархель хотел проверить игровые связи.

- В индивидуальных беседах мы проговорили с ребятами, кто насколько готов и как лучше распределить нагрузку, - говорил Мархель до игры. - Понятно, что в игре с командой Гондурасом хотим проверить кое-какие наработки и получше подготовиться к поединку с эстонцами. В то же время желаем дать проявить себя и молодым парням. Плюс ко всему не так много игр проведено в чемпионате Беларуси (сыграно два тура – Ред.). Только предстоит увидеть, как готовы некоторые футболисты. <…> У нас три игры. Это большая нагрузка, опять же учитывая весну, игровой тонус не такой, как хотелось бы. Будем подходить к решению данного вопроса в индивидуальном порядке. Применим разные тактики. Собственно, именно по этой причине и вызвали 25 человек. С тем, чтобы и подстраховаться. Коронавирус по-прежнему остается угрозой.

В первом тайме команды обменялись голами: Павел Савицкий вывел белорусов вперед на 22-й минуте, Лопес сравнял счет за минуту до ухода на перерыв.

Белорусские футболисты празднуют гол в ворота сборной Гондураса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь - Гондурас. Павел Савицкий легок на подъем во всех смыслах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кажется, зрители больше обращали внимание на околофутбольные моменты. Например, футболист гостей Джерри Бенгстон играл в маске: больше всех защищался от коронавируса.

Футболист сборной Гондураса Джерри Бенгстон играл в маске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одно из ключевых событий второго тайма случилось на 55-й минуте: Денис Лаптев заработал красную карточку за фол в центре поля, оставив сборную Беларуси в меньшинстве. Наша команда не стала играть на отбой, старалась угрожать воротам гондурасцев, но до голевых моментов, да и просто до ударов дело доходило редко. Судите сами: у гостей 6 ударов в створ ворот, у белорусов – всего один.

Матч в итоге завершился вничью – 1:1. Более показательный результат ждем в субботу – белорусам в Минске на стадионе «Динамо» играть с эстонцами в квалификации к ЧМ-2022.

Кстати, матч в Жодино ажиотажа, мягко говоря, не вызвал: на трибунах было около 200-300 зрителей. А ведь если подумать, в городе БелАЗов болельщики уже в который раз могли увидеть игру нашей сборной с экзотическими соперникам: 2013-м был товарищеский матч с Японией.

Жодино. Товарищеский матч сборных Беларуси и Гондураса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра Беларусь - Гондурас не вызвала зрительский интерес. Но на матче были специально обученные болельщики. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь – Гондурас – 1:1

Голы: 1:0 – Савицкий (22). 1:1 – Лопес (45).