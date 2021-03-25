Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 марта 2021 года: появился штамм коронавируса с двойной мутацией, а ВОЗ высказалась о российской вакцине «Спутник V»

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 марта 2021 года: появился новый штамм коронавируса с двойной мутацией, а ВОЗ ответил на критику российской вакцины.

По последним данным, в Беларуси заболели 313 852 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 378 человек. Число смертей от коронавируса уже вполне привычное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 184 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 447 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 253 173 за все время, в том числе 18 507 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей снова пошло вверх. В мире уже умерли 2,75 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 50 430 человек, в Литве – 3 510, в Латвии – 1 851, в Украине – 30 773 человек.

Стало известно, как реагирует на вакцину от коронавируса организм больных онкологией

Интересное заявление сделал Андрей Каприн, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии. Каприн пояснил, что людям с онкологией, прежде чем пройти вакцинацию, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом-онкологом.

- Думаю, на консультации с доктором, который наблюдает за пациентом, будет принято правильное решение, - заметил внештатный специалист-онколог российского ведомства. Также он подчеркнул, что практически без побочных эффектов переносят прививки от «ковида» онкобольные при длительной стабилизации и ремиссии.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» не имеет противопоказаний для с онкологическими заболеваниями, кроме случаев, когда пациенты находятся на химиотерапии.

Выявлен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Индия сообщила о новом штамме коронавируса с двойной мутацией:

«Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», – сказано в заявлении Минздрава.

Эксперты проанализировали образцы, взятые у пациентов в штате Махараштра, и выявили мутации в вирусе, которые не соответствуют ранее занесенным в каталог «вариантам, вызывающим опасения».

При этом на данный момент у местных чиновников нет достаточных сведений, чтобы установить прямую связь между появлением «двойного мутанта» и быстрым ростом количества заболевших в некоторых штатах Индии. Новая двойная мутация коронавируса выявлена в недостаточном количестве, чтобы проследить такую связь.

Ранее ученые из США сообщили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах SARS-CoV-2 повышают его заразность до восьми раз. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм был выявлен уже в 101 стране, южноафриканский – в 51 стране, а бразильский штамм – в 29.

ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге ответил на замечания в адрес российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не разделяет «колебаний и скептицизма» по поводу регистрации вакцины в Евросоюзе

– Я надеюсь, что в обозримом будущем, очень близком, вакцина станет использоваться в регионе, – говорит Хансл Клюге.

По мнению представителя ВОЗ, в Европе не хватает вакцины. В настоящее время ВОЗ проводит экспертизу клинических исследований «Спутник V». Перед тем, как зарегистрировать препарат, эксперты намерены нанести визит в московский Центр имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина.

Заявление ВОЗ сделал в ответ на критику еврокомиссара Тьерри Бретона, по словам которого у Европы «совершенно нет необходимости» в российской вакцине. В настоящее время в ЕС зарегистрированы и применяются четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen.

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