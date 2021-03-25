День Воли, протесты, силовики: последние новости Беларуси на 25 марта 2021 года

25 марта - важный день для многих белорусов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

25 марта 2021 года исполняется 103 года со дня провозглашения Белорусской Народной Республики. В этот день в 1918 году в доме по нынешнему адресу Володарского, 9 в Минске, где находилась Рада БНР и ее Народный секретариат, была подписана 3-я Уставная грамота, которая и провозглашала создание независимого государства.

25 марта на неофициальном уровне уже в независимой Беларуси отмечают как День Воли. Когда-то концертом, когда-то митингом. Часто это несанкционированные мероприятия, ведь заявку на проведение мероприятий в этот день власти не всегда одобряют. Одним из исключений стал День Воли в 2018 году. В год столетия БНР городские власти разрешили провести масштабный праздник с концертом у Оперного театра. В этом году заявку на проведение митинга и шествия в Мингорисполком 9 марта подавали со стороны БСДП (Грамада), движения «За свабоду» и БНФ «Адраджэнне». Несколько дней назад стало известно, что организаторы получили отказ из милиции на просьбу в заключении договора. Еще до этого насчет мероприятий 25 марта высказывался замминистра внутренних дел Николай Карпенков.

– Есть определенные контрольные даты – 25 марта – День БНР, когда они скажем так выползают на свой, на этот праздник. Я скажу так, пройдя те испытания, которые выпали на всю долю правоохранителей, мы знаем, как с ними бороться и что нам в этой ситуации предпринимать. Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся, повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно убежден, что если что-то там и будет, то это будут какие-то там десятки, не более того, – высказал мнение Карпенков.

Так же вечером 24 марта МВД заявило о задержании мужчины, который «призывал выйти на площадь 25 марта». По информации милиции, у 59-летнего жителя Новогрудка нашли незарегистрированное охотничье ружье с патронами, листовки «Мы на правильном пути», «Не забудем, не простим. Вечная память герою!» и наклейки с цифрами «25.03».

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