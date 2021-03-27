«Появилось время прийти в себя и посмотреть на ситуацию с театром как на горнило для руды»: артист Виктор Манаев о жизни после Купаловского и о коронавирусе

Виктор Манаев служил в Купаловском 40 лет. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

До этого интервью последний раз встретился с Виктором Манаевым в феврале 2020-го. Случайно. Успели переброситься парой слов на выходе из метро напротив Купаловского театра. До вечернего «Караля Ліра» (со дня премьеры тогда не прошло и двух месяцев) оставалось меньше часа - Виктор Сергеевич спешил в гримерку.

Еще немного - и купаловцы из-за коронавируса уйдут в незапланированный отпуск на несколько месяцев.

«Кароль Лір» на сцене Купаловского успели сыграть 17 раз. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Коронавирус нас подстрелил с конца марта на самом пике. Сотый сезон, театр - на слуху, только состоялись премьеры - «Кароль Лір» и «Першы», с фурором успели в январе 2020-го свозить на гастроли в Вильнюс «Рэвізора», спектакли параллельно со своей сценой играли в Доме офицеров, - вспоминает Виктор Сергеевич. - Впервые за мои 40 лет в театре на актерское расписание стали вывешивать еще и данные по билетам. Почти на все спектакли - 100%. Мало того, администрация просила артистов приглашать родственников и друзей ближе к лету - ну некуда усадить!..

Но из-за вируса коллектив ушел в отпуск. Даты спектаклей переносились, зато развернулись онлайн-проекты. Виктор Сергеевич говорит, что несколько месяцев старался беречься и не выходить из дома.

В 2018-м Манаев отпраздновал на сцене театра свое 60-летие: в этот вечер он читал любимые стихи, например, Богдановича. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Непривычно срываться с ритма, но тут весь мир болел, а кое-где и на улицу не выходили из-за карантина. Так что старался искать плюсы. Вот всегда было оправдание: какие там книги - мне же роль учить! К счастью, так оно и было: одного «Караля Ліра» учил три месяца, начав в отпуске. А тут погрузился в книги Достоевского. Погрузился в оскаровские фильмы, которые получили награды за лучшие режиссуру, сценарий, актерские работы. И, конечно, мой любимый сериал «Аббатство Даунтон». Это просто школа актерского мастерства: восхищаешься и учишься, как создавать живой образ. Одна Мэгги Смит, которая играет Миссис Вайолет, чего стоит!

«Пінская шляхта» - спектакль Николая Пинигина, где комедийное амплуа Манаева проявилось по полной. Фото: Александр ДМИТРИЕВ

- Вас коронавирус обошел стороной?

- Прошлой весной, а в начале января 2021-го КТ показала после немного повышенной температуры, полусонного состояния 35% поражения легких. Я обошелся без кислорода, задышек. Спасибо врачам 3-й неврологии 2-й больницы Минска. Порадовало, кстати, что среди врачей и обслуживающего персонала оказалось много любителей Купаловского театра.

Но были пациенты и помоложе (Манаеву 62 года. - Ред.), которым пришлось тяжело. Думаю, мне еще помогла профессия - натренированные легкие. Когда к коронавирусным больным приходили инструкторы по дыханию, мне было легко - актеров ведь учат дышать с 1-го курса. Сразу вспомнились длительные монологи, например, Городничего в «Рэвізоры». Один из них, скажем, длится пять минут, за которые моему герою нужно переменить жизнь в захолустном городе. Или Ивана из «Арта»: он семь минут объясняет причины опоздания буквально на одном дыхании!

Виктор Сергеевич говорит, что длительные монологи, как у Городничего в «Рэвізоры», возможно, помогли ему в борьбе с коронавирусом. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«К таким событиям не подготовишься»

Купаловский вернулся к публике в июне, а в середине июля «Паўлінкай» в Лидском замке завершился 100-й сезон.

- А чуть раньше я пока что последний раз вышел на сцену театра - в «Каралі Ліры», это был 17-й по счету показ. Немного, но и немало, ведь спектакль вышел в последних числах 2019-го, а Купаловский несколько месяцев не работал, - говорит Манаев.

А в августе 2020-го после президентских выборов и последовавших за ними протестов из главного драмтеатра страны ушла большая часть труппы вслед за увольнением гендиректора Павла Латушко.

- Тяжело об этом вспоминать. К таким событиям не подготовишься. Когда собиралась труппа, поначалу казалось, что есть надежда. Я выступил, у меня были свои аргументы, чтобы сохранить столетний театр. Среди них вспомнил и свою реплику из «Касцюмера» (Виктор Манаев играл Нормана. - Ред.), пьесы о временах бомбардировок Лондона нацистами: «Был сигнал воздушной тревоги. Начался налет. Но мы поднимаем занавес. Пусть же те, кто хочет остаться в живых, покинут зал и сделают это как можно тише...»

В спектакле «Касцюмер» Манаев играл с Николаем Еременко-старшим. Фото: Евгений КОКТЫШ

Но спустя несколько дней стало ясно: за этот 100-й сезон нас связала единая цель и планы на будущее, мы так сплотились, что не могли оказаться порознь. Потому вместе - кто-то сразу, кто-то на несколько дней позже, как я - ушли. Если коротко, то театр - это всегда коллективное творчество. Театр для меня - это не только стены, это мой режиссер, это коллеги, которых ты любишь и ценишь. Вот и ответ о причинах ухода для меня.

«Кароль Лір» впервые показали в конце 2019 года. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«Большой труд пройти испытания и сохранить себя, не разрушившись злобой»

Так вышло, что, уйдя из Купаловского, Манаев сразу оказался пенсионером. Спрашиваю, с чего артист начал жизнь по-новому.

- Мне один человек как-то сказал: каждая потеря - это еще и приобретение. Казалось бы, как может стать приобретением потеря, например, близкого человека? А потом вспоминаю: после своей смерти мама для меня как будто везде, ведь душа неизмеримо больше тела. Не раз говорил: Купаловский - это моя семья. Потому, наверное, переживаю эту ситуацию, разделение труппы, с той же болью, как потерю кого-то родного. Но и на театр взглянул иначе, шире.

- Однако в работу актерскую пока что сильно не включаетесь?

- Да, зато появилось время прийти в себя. Пока снялся в видеоролике нашей независимой труппы «Купалаўцы», где читаю стихотворение Констанции Буйло «Дзень сканаў за гарой». Видео необычное для моего привычного комедийного амплуа. Радуюсь всем онлайн-показам, тому, что наш коллектив жив, мы тепло относимся друг к другу, а еще нашему оптимизму и заделам на ближайшее будущее.

- Однако ситуация с расколом прежней труппы сложна еще и тем, что с некоторыми из оставшихся вы проработали не один десяток лет…

- Отвечу так: нам заповедано всех любить. А это значит не желать зла, не осуждать. Порой большой труд - пройти такие испытания и сохранить себя, не разрушившись злобой, ненавистью. Тем более актеру, который творит душой - собой и через себя.

Купаловцы 1980-х (слева направо): Стефания Станюта, Геннадий Овсянников, Алена Сидорова, Виктор Манаев, Валерий Раевский. Фото: Личный архив

- А свой рецепт оптимизма у вас есть?

- Сразу строки Шекспира вспоминаются:

После всех бесчисленных утрат

Во много раз я более богат.

А у архиепископа Иоанна Шаховского, чьи стихи я очень люблю и иногда читаю на встречах со зрителями, есть такие строчки:

Эти роли, эти маски так препятствуют блаженству.

Тело нам дано для боли, как душа для совершенства.

Иов старый мыслил быстро и имел большое знанье:

Мы приходим на страданье, чтоб стремиться вверх, как искры.

Потому, думаю, случившееся с театром, с коллективом спалит, образно говоря, лишний жир. Ведь можно ко всему привыкнуть. Признаюсь, я в театре был просто счастлив: какие люди рядом, каким театр стал после реконструкции! Древние японцы говорили: «Стекло прозрачно, и это его свойство. Но то, что свойство стало работой - прекрасно». Это и о 40 годах моей жизни в Купаловском. А с другой стороны, не ожирела бы душа. Да и руда, чтобы стать золотом, переплавиться в горниле...

Купаловские «Тутэйшыя» в постановке Николая Пинигина, где Манаев играл Микиту Зносака, а Алена Сидорова Насту Пабягунскую, шел на сцене Купаловского 17 лет. Фото: Архив Купаловского театра

ЕСТЬ ВОПРОС

- Как вам новые «Тутэйшыя», поставленные спустя 30 лет Николаем Пинигиным по культовой пьесе Янки Купалы? В его прежней постановке 1990 года на сцене Купаловского вы играли главную роль - Микиту Зносака, который приспосабливается к бесконечной смене власти на белорусских землях…

- В роли Микиты я выходил на сцену почти 17 лет - наверное, это та самая роль, которую я играл дольше всего в Купаловском. Начинал в 32, взрослел с персонажем, а когда шли последние спектакли, у меня уже седели волосы, приходилось их копиркой чернить, чтобы соответствовать 20-летнему персонажу. У Марии Георгиевны Захаревич, игравшей роль мамы Микиты, была реплика: «Ён жа ў мяне маладзенькі, як васілёк у жыце». Помню, я ее даже в шутку просил, мол, не акцентируйте на этом внимание.

В новых «Тутэйшых» Микиту сыграл Павел Харланчук. А Манаев о спектакле говорит так: "Поменялись запросы общества, новые ритмы, обстоятельства". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новая постановка - это совершенно другой спектакль, поставленный в другое время с другими артистами. Поменялись запросы общества, новые ритмы, обстоятельства. Но жизнь продолжается, а пьеса должна ставиться и играться. Тем более вечно актуальная классика. Как-то нам сказали на фестивале в Эстонии после «Тутэйшых»: если нация может с такой искрометной иронией говорить о своей трагичной истории, значит, у нее есть будущее. А Купала все так и заложил - «трагікамічныя сцэны». Я на это смотрю как на посыл нам: все будет хорошо - жить будем!

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