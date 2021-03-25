Глава союза промышленников и предпринимателей: «Госорганы работают в формате радио. Но у радио нет обратной связи»

Частный бизнес делает все, чтобы остаться на плаву Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бизнес в Беларуси переживает непростое время, риски и давление на него существенно выросли, считают участники круглого стола «Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?»

- В Беларуси в Конституции заявлено равенство всех форм собственности. С другой стороны, на протяжении последних пяти лет мы можем констатировать: все равны, но как, правило, для отраслевых органов государственные предприятия - равнее. Государственный и частный бизнес находятся в разных плоскостях применения законодательства, - констатировал глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей (PCПП) Александр Швец.

О том, как проходит диалог бизнеса и органов власти

- Структура диалога по форме есть, а по результату она всегда оставляла желать лучшего. В чем особенность сегодняшнего времени? Я не всегда понимаю приоритеты наших партнеров в госорганах. Нам кажется, что действия госсектора, частного сектора должны способствовать росту экономических показателей. Но иногда по действиям наших партнеров (государства. - Авт.) мы видим, что оно по логике не является таковым, - сказал Александр Швец.

- У меня впечатление, что сегодня госорганы работают в формате радио, то есть, они перед микрофоном и что-то нам рассказывают. Но, как известно, у радио нет обратной связи, - продолжил он

Он также отметил, что в условиях неопределенности и турбулентности в госорганах «иногда правая рука не знает, что делает левая».

«Не нужно бросаться грудью на амбразуру»

Частный бизнес делает все, чтобы остаться на плаву и сохранить трудовые коллективы. Однако существует страх. Собственники бизнесов, предприниматели не готовы поддерживать гражданские позиции (часто оппозиционные) своих сотрудников, боясь репрессий со стороны контролирующих госорганов. Примеры, когда в результате работы репрессивной машины рушились даже самые, казалось бы устойчивые и масштабные бизнесы, есть. В результате некоторые компании де-факто запрещают своим работникам публично выражать гражданскую позицию. И здесь необходимо искать баланс.

- Остаться вне политики бизнесу не получится. Однако это не значит, что нужно бросаться грудью на амбразуру и громко заявлять о своей поддержке той или иной стороны, - констатировал председатель Комитета по бизнес-коммуникациям РСПП Роман Костицын.

- Основной состав белорусского протеста – это негосударственный сектор, вернее, работники этого сектора. Люди почувствовали, что здесь можно жить не на 400 долларов в месяц, а на 4 тысячи долларов, если убрать те самые ограничения в самореализации. Поэтому в текущей ситуации для бизнеса важно показать, насколько для него ценен свой трудовой коллектив, - добавил он.

В качестве примера эффективной коммуникационной позиции Роман Костицын привел стратегию мобильного оператора А1, сотрудники которого выходили на крыльцо офиса с бело-красно-белыми флагами.

Тогда официальная позиция А1 была сформулирована следующим образом: «А1 не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом, а наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников».

Эта позиция, по мнению Романа Костицына – образец того, как можно корректно обозначить свои ценности и приоритеты.

О значении и миссии бизнес-союзов

В ходе круглого стола было высказано мнение о том, что сегодня частным предприятиям нужно активно создавать и объединяться в различного рода союзы и ассоциации. При этом далеко не все бизнесмены осознают, что ситуация коренным образом изменилась и стараются «по старинке отсидеться в сторонке».

- Миссия бизнес-союзов в это сложное время – доносить аккумулированную позицию частного бизнеса партнерам в госорганах, не подставляя под жернова эти бизнесы.

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