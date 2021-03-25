Силовики впервые вывели в центр Минска броневик-монстр «Защитник»: какие спецмашины появились 25 марта в городах Беларуси

броневик-монстр «Защитник» впервые показали в 2019 году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эту огромную бронированную машину впервые показали на военной выставке MILEX-2019:

- Такие машины используются в разведке, для переброски личного состава диверсионно-разведывательных групп, и даже для пуска противотанковых ракет, - рассказывал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - В общем, такая техника нужна для сил специальных операций. Помимо собственных нужд, машины мы экспортируем в те страны, которые ведут боевые действия на Ближнем Востоке. Подобные автомобили используют, например, в Сирии и в Иране. Так что потенциальный покупатель там, где идет маневренная война - в условиях пустыни на открытой местности.

Так выглядит броневик-монстр «Защитник» изнутри. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Машина сделана на базе МАЗа, внутри - мотор ярославского производства. Автомобиль делали в Борисове - там же, где и производят «Кайманы». Разработку держали в строжайшей тайне, прямо до премьеры о броневике не было никакой информации. Полная масса монстра - почти 20 тонн, в машину помещается 20 бойцов. 25 марта эту машину заметили в составе колонны, которая двигалась по проспекту Независимости со стороны Уручья в центр.

Броневик-монстр «Защитник» на проспекте Независимости в Минске 25 марта 2021 года. Кадр telegram-канала "Глаза Минска. Центр".

Еще одна новинка, которая раньше пока не применялась - “Рубеж” на базе внедорожника Yoyota Hilux. Такие машины оснащены спереди большим щитом, и нужны для разгона демонстрантов. Впервые такие машины заметили в Минске в январе этого года. 25 марта их заметили возле здания Администрации президента на Карла Маркса.

“Рубеж” на базе внедорожника Yoyota Hilux. Фото: telegram-канал "Глаза Минска. Центр".

Также в разных местах 25 марта 2021 года заметили и другую спецтехнику, которая уже участвовала вов ремя протестных акций в Минске.

«Забор-Барьер» на базе пикапов Ford Ranger

Впервые эти машины засветились на минских улицах в октябре 2015 года. Это пикапы Ford, оборудованы специальным каркасом вокруг машины и красно-синими маячками в решетке радиатора. Широкой публике эти авто показали в начале марта 2017 года на параде, посвященному Дню милиции. Выяснилось официальное название этих машин: специальное транспортное средство «Забор-Барьер». В центре города такие машины впервые заметили на Дне воли в 2017 году, а применили их впервые 9 августа 2020 года после окончания голосования на президентских выборах.

«Забор-Барьер» на базе пикапов Ford Ranger. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж»

Впервые такие машины применили 9 сентября прошлого года для защиты Дворца Независимости. БРДМ-2 - это бронированная разведывательно-дозорная машина. Она выпускалась в советское время - с 1963 по 1989 год. Есть два десятка модификаций. Версия для разгона демонстрантов имеет большой щит - в транспортном положении он находится над крышей бронированной машины, а для разгона демонстрантов или блокировании дорог щит передвигается вперед. 25 марта 2021 года колонну таких машн заметили на одном из шоссе под Минском – машины ехали в столицу. А позже их заметили на улице Якуба Коласа и недалеко от Дворца Независимости.

На заднем плане - модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российско-белорусская бронемашина «Лис»

Броневик впервые показали в 2014 году на военной выставке в Минске. «Лис» сделан на базе газовского «Тигра» - любимой машины «зеленых человечков». Машины начали собирать на нашем МЗКТ, а белорусских комплектующих в «Лисе», как заявлено, 85%.

Водометы «Хищник»

Эти автомобили впервые заметили в Минске в марте 2015 года. Однако в район массовых демонстраций такая техника впервые выдвинулась на День Воли в 2017 году. А применили водометы впервые 9 августа 2020 года после окончания голосования на президентских выборах.

Водометы «Хищник» стали символом белорусских протестов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Эти машины уже, по сути, стали символом белорусских протестов. Машины сделаны на базе грузовиков Iveco. Водометы выпускает канадская компания Streit Group, которая принадлежит выходцу из России Герману Гуторову. По данным портала onliner.by, эти машины скорее всего произведены по спецзаказу МВД Беларуси в Арабских Эмиратах. У этих бронированных машин есть видеокамеры ночного видения и большой отвал для разрушения баррикад.