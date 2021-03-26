15 вопросов врачу про холестерин: разбираемся, где правда, а где – устаревшие мифы

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Про холестерин принято считать, что он абсолютное зло: мы избегаем любых продуктов с его содержанием, сидим на безжировых диетах и принимаем статины, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта. Но что мы в действительности знаем о роли этого соединения в организме?

Оказывается, холестерин бывает не только плохой, снижать его можно разными препаратами, а правильное питание – далеко не единственный фактор для здоровья сосудов.

Разобраться в правде и мифах о холестерине нам помог Стельмашок Валерий Иванович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология".

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