Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 марта 2021 года: медики назвали самые частые последствия коронавируса, в Беларуси стартовало производство российской вакцины

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 марта 2021 года: в Беларуси стартовало производство российской вакцины, а Караник объяснил, почему три больницы Брестщины начали снова принимать пациентов с ковидом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По последним данным, в Беларуси заболели 314 993 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 141 человек, это немного меньше, чем в предыдущие сутки. Но число ежедневных смертей от коронавируса прежнее – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 193 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1 083 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 272 490 за все время, в том числе 19 317 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей снова пошло вверх. В мире уже умерли 2,76 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 50 860 человек, в Литве – 3 521, в Латвии – 1 864, в Украине – 31 135 человек.

Медик назвала последствия коронавируса, которые встречаются у 99 процентов пациентов

Неврологические нарушения, тревога и депрессия возникают у 99% людей, переболевших коронавирусом. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

– Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые – это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма, – пояснила специалист.

Второе место по распространенности занимают неврологические проявления коронавируса. Они накапливаются с каждым месяцем.

– Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, порезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия – практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, – уточнила медик.

Также, по ее словам, с первых дней заражения COVID-19 многие пациенты страдают от мышечно-скелетных нарушений.

Четвертая группа последствий коронавируса – это проблемы питания и метаболизма.

Коронавирус может поражать полость рта

Международная группа ученых нашла новые доказательства того, что коронавирус поражает клетки во рту. Исследование проходило под руководством Национального института здоровья и Университета Северной Каролины. Эксперты установили, что верхние дыхательные пути и легкие – это основные места заражения SARS-CoV-2, однако он способен инфицировать клетки пищеварительной системы, кровеносные сосуды, почки и даже рот.

Ученые пояснили: коронавирус может заражать несколько участков тела, поэтому у пациентов возникает широкий спектр симптомов (от потери вкуса, сухости во рту до образование язв).

Во время исследования эксперты доказали, что ткани ротовой полости восприимчивы к SARS-CoV-2. Они могут быть источником вируса в слюне. По словам исследователей, у пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса в клетках, которые выделялись изо рта в слюну, была РНК SARS-CoV-2.

Специалисты также проверили, может ли вирус в слюне заразить здоровые клетки, и выяснили, что он способен это сделать. В ходе эксперимента они воздействовали на здоровые клетки, выращенные в пробирке, слюной восьми пациентов с коронавирусом. В итоге слюна двух участников исследования привела к заражению здоровых клеток. В связи с этим ученые сделали вывод, что существует вероятность инфицирования через слюну даже от людей без симптомов болезни.

Эти выводы намерены проверить в ходе других дополнительных и более масштабных исследований.

Караник объяснил, почему три больницы Брестской области начали снова принимать пациентов с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Брестской области стабильная, заявил 25 марта глава межрегионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

По решению президента Караник координирует работу по организации мер борьбы с COVID-19 в Брестской и Гродненской областях. Он 25 марта побывал в нескольких учреждениях здравоохранения в Бресте.

– Сейчас мы видим стабильную ситуацию по заболеваемости: не наблюдается роста ни острых респираторных инфекций, ни коронавирусной инфекции. Практически на одном уровне находится и количество пациентов с диагнозом «пневмония». Коечного фонда и кислородных точек достаточно, кадровых проблем нет. То есть ситуацию по коронавирусной инфекции в Брестском регионе можно назвать абсолютно стабильной, – заявил Караник.

Он также объяснил, почему сразу три больницы области (в Столине, Кобрине и Бресте) снова начали принимать больных коронавирусом.

– Для того, чтобы не увеличивать нагрузку по перевозке пациентов на санитарный транспорт, чтобы было ближе родственникам, было принято решение оставить эти больницы в программе. Роста заболеваемости мы не видим, это просто перераспределение потоков пациентов, чтобы больницы могли оказывать наряду с лечением коронавирусных больных еще и плановую медицинскую помощь, – сказал Караник.

Кроме того, он не видит предпосылок для резкого роста заболеваемости. По мнению губернатора, развитие ситуации в первую очередь зависит от поведения людей.

В Беларуси 25 марта начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

- Все необходимые работы были выполнены. Данная вакцина может быть использована для вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно, - рассказал генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.

Произведенную в Беларуси вакцину от коронавируса «Спутник V» проверят в России на качество. По словам Сергея Беляева, гендиректора «Белмедпрепараты», на котором начался промышленный выпуск «Спутник V», вакцина будет проходить полный контроль по всем показателям качества и безопасности.

- Первая валидационная серия вакцины «Спутник V», произведенная на «Белмедпрепаратах», также прошла необходимое лабораторное подтверждение. Продукт оказался полностью идентичен оригинальному и прошел по всем показателям качества, - подчеркнул он.

Предполагается, что произведенную в Беларуси российскую вакцину начнут использовать для массовой вакцинации населения с последней декады апреля 2021-го года. Объем первой партии - до 100 тысяч доз, а в дальнейшем - до 500 тысяч доз вакцины в месяц.

- Вакцина будет доступна всему населению. Для граждан Беларуси вакцинация бесплатна, - проинформировали на «Белмедпрепаратах».

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