Разница между самыми большими и самыми маленькими средними зарплатами в феврале 2021 в Беларуси – в 10,5 раз

Самая маленькая средняя зарплата - почти 559 рублей (минус налоги – 490,2 рубля) - у парикмахеров Фото: Иван ВИСЛОВ

Средняя зарплата в Беларуси снижается второй месяц подряд. По данным Белстата в феврале 2021 года в графе «начислено» средний расчетный лист содержал сумму 1277,1 рубля. Для сравнения: в январе средняя зарплата была больше почти на 13 рублей.

Относительно декабря 2020 падение гораздо больше - почти 198 рублей. В последний месяц прошлого года средний заработок составлял 1476,6 рубля.

Напомним, что Белстат считает размер средней зарплаты до вычета 13% подоходного налога и 1% взноса в ФСЗН. Легко подсчитать размер средней зарплаты «на руки» - 1098 рублей, в долларовом эквиваленте по среднемесячному курсу Нацбанка это $422.

К слову, в относительных величинах февральская средняя зарплата ниже январской на 1%, однако с учетом того, что в феврале потребительская инфляция составила 1,9% , можно говорить о том, что фактическое снижение начисленных зарплат - 2,9%.

Но за год заработки подросли, в целом по Беларуси реальная заработная плата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в феврале текущего года по сравнению с февралем 2020 года увеличилась на 4,2%.

В МИНСКЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА – 1850 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК, В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ - НА 800 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ

Самые большие зарплаты по республике - в столице: средний работодатель в Минске платит 1850 рублей 80 копеек, самая маленькая средняя зарплата – почти 1038 рублей – в Могилевской области. Скажем также, что за год - в сравнении с февралем 2020 года – больше всего увеличилась зарплата у минчан – на 5,5%. В регионах за год зарплаты тоже подросли, но несколько меньше: в Минской области на 3,3%, в Гомельской - 4,3%, в Гродненской - 4%, в Брестской - 2,6%, Витебской - 4%. На Могилевщине рост - 3,5%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Средняя зарплата в регионах Беларуси в феврале 2021 года:

Минская область – 1247,6 рубля

Гомельская – 1127,7 рубля

Гродненская – 1079,4 рубля

Брестская – 1075,9 рубля

Витебская – 1068 рубля

Могилевская – 1037,6 рубля.

У АЙТИШНИКА «НА РУКИ» - 5182 РУБЛЯ, У ПАРИКМАХЕРА - 490

Каждый месяц Белстат считает средние зарплаты по видам экономической деятельности. Самые большие они - у работников IT-сектора: в феврале средний белорусский айтишник заработал 5907 рублей 20 копеек (за минусом налогов - 5181,7 рубля) На втором месте - специалисты воздушного грузового транспорта, зарплата которых в феврале составила 3286, 6 рубля. За ними следуют работники, занятые в производстве кокса и продуктов нефтепереработки, их заработок – 2143, 2 рубля.

В февральский топ-5 также попали работники, занятые на производстве химических продуктов (Br2072,1) и шахтеры, представители горнодобывающей промышленности (Br1985,4). Самая маленькая средняя зарплата - почти 559 рублей (минус налоги – 490,2 рубля) - у парикмахеров. Выходит, средний айтишник в месяц зарабатывает в десять с половиной раз больше среднего работника сферы красоты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: ТОП-5 САМЫХ НИЗКИХ ЗАРПЛАТ

Парикмахеры и работники сферы красоты – 558,9 рубля

Специалисты отрасли развлечений – 705,7 рубля

Сотрудники библиотек, служители архивов, музеев, учреждений культуры – 719,4 рубля

Работники, занятые в сфере рыболовства и рыбоводства – 731,8 рубля.

Занятые уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг – 779 рублей.

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