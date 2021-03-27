«Ищут мазь Бом-Бенге, а болтушку от прыщей за 10 рублей подзабыли – и зря!»: как живут в Беларуси аптеки, где препараты готовят вручную по рецептам

Только 4% белорусских аптек сегодня занимаются изготовлением лекарственных средств. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Беларуси 169 аптек не только продают заводские лекарственные средства, но и изготавливают свои. В Минске осталась 21 такая аптека.

- Очень жаль, что экстемпоральные препараты (то есть сделанные по рецепту врача для конкретного пациента. – Ред.) невыгодны аптекам: затраты большие, выход маленький, стоимость невысокая, - констатирует завкафедрой фармацевтической химии Белгосмедуниверситета, кандидат фармацевтических наук, доцент Наталья Яранцева.

Но есть лекарства, которые невозможно приготовить промышленным способом. Это, в первую очередь, легкоокисляющиеся вещества, а также гормональные препараты для людей, нуждающихся в большом объеме обработки кожи при ожогах.

Эти керамические штангласы, в которых в советское время хранились фармацевтические субстанции для изготовления лекарств, были сделаны в Чехословакии. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

- Вручную до сих пор делают многие препараты для новорожденных. Сами подумайте, таблетку на 2-4 части поделить еще можно, а на 18? Колларгол и протаргол содержат серебро в неионизированном состоянии, поэтому они не вызывают раздражения. «Раздробленный» до наночастиц оксид серебра в тканях организма образует продолжительно действующие депо металлических ионов, способных восстанавливаться по мере расходования. Протарголом детям всю жизнь закапывали носы – это помогало и не вызывало привыканий как у большинства нынешних спреев. Ихтиол является одним из немногих веществ, содержащих большое количество (до 10,5%) органически связанной серы. Он имеет доказанную высокую активность при лечении ожогов, рожистых воспалений, экземы.

Если человек аллергик, то можно приготовить лекарственное средство с учетом этой индивидуальной особенности. Ведь часто аллергия бывает не на действующее вещество, а на вспомогательные – консерванты, красители.

- Наталья Дмитриевна, а бывают в таких аптеках очереди?

- Да, например, за мазью Бом-Бенге буквально охотятся. Она показана при суставной и мышечной боли, радикулите, ревматизме. А старая добрая «болтушка» для лица, которая и 20 лет назад хорошо справлялась с проблемами кожи у тинейджеров, забыта. Зря про нее подзабыли, она бывает намного эффективнее, чем разрекламированные косметические средства со сроком годности 2-3 года.

Это аптечные ступки. Самая маленькая из них - диаметром 1,5 сантиметра, самая большая – диаметром 50 сантиметров. В большой, а сделана она в 60-е годы на Минском фарфоровом заводе, в советское время изготавливали мази для аптек и больниц всего Минска. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Жалко, что уходит поколение специалистов, которые умеют делать лекарства руками, и врачей, которые знают, в каких случаях их лучше назначить, и поэтому мы со студентами стараемся популяризировать среди врачей старые прописи лекарственных форм. Собираем рецепты, чтобы не утратить, сделали пособие в электронном виде. Это не лекарства для бедных, как некоторым кажется, а ниша для богатых.

А КАК У НИХ?

Во Франции есть лекарства в виде маршмеллоу и желатинок, а в крем не допускают аллергены

Пару лет назад в рамках программы профессиональной мобильности Наталья Яранцева была на учебе в университете Парижа. Специалист говорит, что во Франции экстракорпоральные лекарства стоят дороже тех, что выпускаются промышленным методом.

- Французы считают, что раз они делают препарат под конкретного пациента, делают его руками, это эксклюзив!

В производственных аптеках были шкафы под замком для хранения ядовитых и наркотических лекарственных средств. В этом шкафу была специальная полка, где хранилась ступка с пестиком и весы для изготовления мышьяковой пасты. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Адресно там делают и лечебную косметику, которой у нас вообще нет. Например, клиентке нужен тональный крем с лечебным эффектом, но у нее есть аллергия, запаха ромашки она не переносит, но любит мяту – все это учтут. Получается, с человеком поработали, под него сделали препарат, который хранится всего пару недель. Читай: он на натуральных компонентах, там минимум консервантов.

Кстати, во Франции готовят провизоров-технологов и косметологов в «одном флаконе». А еще у них развита парафармацевтика – это БАДы, лечебные травы, эликсиры. Да и гомеопатию французы тоже любят.

- А еще есть специальные леденцы на палочке – для лечения у детей стоматитов, - рассказывает Наталья Яранцева. – Или лечебные желатинки, когда в желатиновую массу загружаются лекарственные средства. Интересная форма для лекарств – маршмеллоу, куда шприцом вливают лекарственное средство. В мягкой подушечке оно хорошо распределяется. Применяют эту форму для людей пожилого возраста с проблемами психики. Кроме этого, нормальная практика добавлять в помаду противогерпетические лекарственные средства. Французы заказывают и лак для ногтей с противогрибковыми средствами.

На поток поставлено там и изготовление кремов под конкретного человека. Также, когда они готовят лекарственное средство, то много внимания обращают на то, чтобы скоррегировать вкус. Есть даже таблицы, в которых указано, как лекарство лучше замаскировать. И это делается не только для людей, но и для животных. Например, козлы любят землянику. А как иначе заставить животное принять таблетку?

- Мы были и на практических занятиях студентов-технологов, там масса косметических препаратов. И фирмы бьются за возможность предоставить студентам для занятий свои основы. Ведь будущий специалист и работать станет на них. Студентов учат разрабатывать авторскую лечебную косметику, к ним пациенты записываются заранее.

Много интересных экспонатов хранится в кабинете истории фармации, который расположен на втором этаже дома в Троицком предместье, где находится знаменитая аптека №88. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

СЧИТАЛКА КП

Максимум 10 рублей

Цены из минских аптек: мазь Бом-Бенге - 2,68 руб., капли протаргол – 1,9 руб. Цена 200-граммовой «болтушки» зависит от состава, но примерно 10 руб. Дороже раствор колларгола – 10 руб. за 10 миллилитров препарата.

КСТАТИ

Производственные аптеки во время первой волны коронавируса готовили антисептики

- В Беларуси на 1 января 2021 года работали 3882 аптеки, - рассказала «Комсомолке» ведущий специалист организационно-фармацевтического отдела РУП «Белфармация» Валентина Сосонкина. – Еще 100 лет назад на территории современной Беларуси было 262 аптеки. Причем раньше все аптеки, и городские и сельские, делали много водных и спиртовых растворов, мазей, порошков, пилюль, настоев, отваров и других лекарственных форм. Замечу, что первый фармацевтический завод в Минске был открыт в 1924 году, в Борисове – в середине 1960-х.

В советское время врачи часто выписывали рецепты на индивидуальное изготовление лекарственных средств, а пациенты заказывали их в аптеках. Сейчас же, фармацевтическая промышленность, в том числе и отечественная, выпускает огромное количество препаратов с учетом международных требований и поэтому необходимость в изготовлении их в аптеках постепенно сходит на нет. Исключение составляют лишь лекарственные средства, которые не выгодно нарабатывать фармпредприятиям из-за небольших объемов. К ним относятся, в том числе, препараты для маленьких детей.

Но производственные аптеки в Беларуси востребованы, особенно в экстремальных условиях. Например, в начале эпидемии COVID 19 был недостаток антисептических средств заводского производства. Производственные аптеки республики стали изготовлять антисептическое средство для обработки кожи рук по прописи ВОЗ. Только аптеки РУП «Белфармация» за март – август 2020 года изготовили 700 литров такого раствора, которые предназначались для организаций здравоохранения и для минчан.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Крем от веснушек принес горецкому аптекарю баснословные деньги

Первая аптека на территории современной Беларуси появилась в Пинске 460 лет назад. В 1748 году в Минске была открыта первая аптека Давида Шейбы, располагалась она на территории Верхнего города рядом с Кафедральным костелом.

Одно из самых популярных косметических средств в начале ХХ века на территории Российской Империи был крем от веснушек «Казими-метаморфоза», рецепт которого составил аптекарь Казимир Падзерский из Горок. За него в 1900 году аптекарь получил золотую медаль на Международной выставке в Париже. За короткое время изготовили и продали около 2 миллионов баночек этого чудодейственного средства, рецепт которого, к сожалению, утрачен.