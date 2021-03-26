Внимание! "Комсомолка" предлагает работу!

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Сайт kp.by (информационно-рекламный ресурс) и газета "Комсомольская правда" в Белоруссии" - приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ (продажа интернет-рекламы).

KP.BY – сайт с хорошими просмотрами и оригинальным контентом. Более 3.000.000 уникальных пользователей и более 12.700.000 просмотров страниц ежемесячно. Мы работаем с самыми разными форматами рекламы: от классических баннеров и лонгридов, до больших проектов для конкретного клиента.

Если у вас нет нужного опыта работы, но вам:

- интересна реклама, интернет-реклама,

- интересны активные продажи,

- хочется работать не только на белорусский рынок, но и российский,

- вам нравится общаться с людьми, и вы не боитесь работать с топ-менеджерами компаний,

- вы трудолюбивы, настойчивы, амбициозны и готовы обучаться,

приглашаем вас на работу специалистом по интернет-рекламе.

Мы объясним, расскажем и научим вас всем тонкостям рекламы как в интернете, так и в СМИ в целом.

Ваши основные задачи будут:

- продажа рекламы на сайт kp.by – сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии" (приоритетное направление), также в другие проекты "Комсомолки" в Беларуси;

- продажа рекламы на сайт kp.ru, радио КП и другие проекты издательского дома "Комсомольская правда", Россия

- полное ведение клиента.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- официальное трудоустройство;

- соблюдение всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом (в т.ч. оплачиваемый ежегодный отпуск 29 дней, больничные и т.д.)

- заработная плата - оклад +%. Прозрачная и честная система оплаты (свою зарплату вы сможете посчитать сами). Размер заработной платы не ограничивается (нет понижающих коэффициентов, нет максимального "потолка" и т.д.)

- зарплата ежемесячно стабильно в фиксированный день полностью перечисляется на карточку.

- возможность обучения (вебинары);

- оборудованное рабочее место (компьютер, телефон, интернет, Wi-Fi, канцтовары...),

- современный офис в двух остановках от ст. метро "Пл.Победы";

Для резюме: resume@phkp.by