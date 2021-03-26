Внимание! "Комсомолка" предлагает работу!

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Сайт kp.by (информационно-рекламный ресурс) и газета "Комсомольская правда" в Белоруссии" - приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ (продажа интернет-рекламы).
KP.BY – сайт с хорошими просмотрами и оригинальным контентом. Более 3.000.000 уникальных пользователей и более 12.700.000 просмотров страниц ежемесячно. Мы работаем с самыми разными форматами рекламы: от классических баннеров и лонгридов, до больших проектов для конкретного клиента.
Если у вас нет нужного опыта работы, но вам:
- интересна реклама, интернет-реклама,
- интересны активные продажи,
- хочется работать не только на белорусский рынок, но и российский,
- вам нравится общаться с людьми, и вы не боитесь работать с топ-менеджерами компаний,
- вы трудолюбивы, настойчивы, амбициозны и готовы обучаться,
приглашаем вас на работу специалистом по интернет-рекламе.
Мы объясним, расскажем и научим вас всем тонкостям рекламы как в интернете, так и в СМИ в целом.
Ваши основные задачи будут:
- продажа рекламы на сайт kp.by – сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии" (приоритетное направление), также в другие проекты "Комсомолки" в Беларуси;
- продажа рекламы на сайт kp.ru, радио КП и другие проекты издательского дома "Комсомольская правда", Россия
- полное ведение клиента.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- официальное трудоустройство;
- соблюдение всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом (в т.ч. оплачиваемый ежегодный отпуск 29 дней, больничные и т.д.)
- заработная плата - оклад +%. Прозрачная и честная система оплаты (свою зарплату вы сможете посчитать сами). Размер заработной платы не ограничивается (нет понижающих коэффициентов, нет максимального "потолка" и т.д.)
- зарплата ежемесячно стабильно в фиксированный день полностью перечисляется на карточку.
- возможность обучения (вебинары);
- оборудованное рабочее место (компьютер, телефон, интернет, Wi-Fi, канцтовары...),
- современный офис в двух остановках от ст. метро "Пл.Победы";
Для резюме: resume@phkp.by