Как быстро пройти техосмотр: топ-5 простых правил и цены в Беларуси

И не забывайте, что машина при въезде на техосмотр должна быть чистой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сообщения о том, что ГАИ начали высылать водителям «письма счастья» за отсутствие допуска для участия в дорожном движении, добавило очередей на техосмотре. ГАИ активней останавливает машины и штрафует нерасторопных водителей. Так как же пройти техосмотр?

1. С чего начать?

Узнать адреса станций диагностики. Только в Минске их более 30, так что можно подобрать наиболее удобную. Нужно выяснить, принимают ли там по записи или живой очереди. Если запись – позвонить на станцию и записаться. Правда, очередь расписана, как правило, на две недели вперед - придется подождать. Либо стоять в живой очереди. В таком случае, стоит попытать счастья рано утром.

2. Какие документы нужны?

Берите с собой водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис. Водительская медсправка и прежняя карточка о прохождении техосмотра больше не нужны. А наклейку на лобовое стекло после прохождения техосмотра уже не выдают.

Так выглядит сейчас разрешение об участии в дорожном движении Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

3. Где платить?

Больше не надо бегать и искать определенный банк. Оплатить процедуру выдачи разрешения можно только через ЕРИП в смартфоне, либо банковской картой через терминал на диагностической станции. Нужно будет ввести номер и серию техпаспорта автомобиля. Путь такой: Платежи и переводы > Система «Расчет» (ЕРИП) > Прочие платежи > Белтехосмотр >Разрешение (физ. лица). Чека об оплате не нужно — на станции техосмотра проверят, что платеж прошел по электронной базе данных. Если что-то не получается, на стенде висят инструкции – просто найдите их и выполните еще раз.

Перед поездкой на техосмотр, проверьте, горят ли все лампочки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

4. Что проверить самому перед техосмотром?

Иногда мы не обращаем внимания на мелочи – а зря, они могут стать причиной того, что автомобиль «завернут» на техосмотре. Чаще всего перегорают лампочки – их нужно все проверить, в том числе противотуманки и подсветку номера сзади. На диагностике просят опустить окна, показать, фиксируются ли все ремни безопасности, работает ли механизм регулировки кресел, обдув и обогрев стекол (если есть), система обмыва стекол, сигнал. Одна из распространенных проблем – закисание тросика ручного тормоза, особенно после зимы. Проверьте, хорошо ли он фиксирует на месте автомобиль – возможно, проблему удастся решить, если просто его разработать.

5. Что должно быть в авто?

В автомобиле обязательно должны быть аптечка (причем без просроченных лекарств), огнетушитель (также проверьте сроки его годности) и знак аварийной остановки. Лучше положить все это на заднее сиденье. Сотрудник линии техосмотра, скорее всего, кинет на них взгляд и не станет проверять, например, наличие лекарств по списку.

Как видите, ничего страшного. Прохождение техосмотра для легковых автомобилей обойдется в среднем 40 - 50 рублей. В то время как штраф за его отсутствие сейчас составляет от 29 до 87 рублей.

На техосмотр с февраля выстраиваются приличные очереди. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

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