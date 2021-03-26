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Минск26 марта 2021 17:00

Посмотрите, как выглядел День воли-2021 из окон общественного транспорта

25 марта наш фотокорреспондент проехался на автобусах и троллейбусах Минска. Вот как День Воли выглядел глазами пассажиров
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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День Воли. 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около кинотеатра "Октябрь". 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парень и девушка обнимаются на фоне автозаков, припаркованных около одного из ресторанов. 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник ОМОНа смотрит на проходящую мимо девушку. 25 марта 2021 года. Минск, около станции метро Академия наук.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозаки около дома №71 по проспекту Независимрсти. 25 марта 2021 года. Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спецтранспорт. 25 марта 2021 года. Минск, около Белгосцирка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вход на станцию метро Октябрьская. 25 марта 2021 года. Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Балаба (в центре) командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина беседует с сотрудниками ОМОНа. 25 марта 2021 года. Минск, станция метро Октябрьская.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральный дом офицеров. 25 марта 2021 года. Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Патрулирование. Площадь Октябрьская. Минск. 25 марта 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станция метро Пушкинская. Минск. 25 марта 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скорой помощь у станции метро Пушкинская. Минск. 25 марта 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Окна одного из домов в микрорайоне Каменная горка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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