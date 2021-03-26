Посмотрите, как выглядел День воли-2021 из окон общественного транспорта

День Воли. 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Около кинотеатра "Октябрь". 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Парень и девушка обнимаются на фоне автозаков, припаркованных около одного из ресторанов. 25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудник ОМОНа смотрит на проходящую мимо девушку. 25 марта 2021 года. Минск, около станции метро Академия наук.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Автозаки около дома №71 по проспекту Независимрсти. 25 марта 2021 года. Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Спецтранспорт. 25 марта 2021 года. Минск, около Белгосцирка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вход на станцию метро Октябрьская. 25 марта 2021 года. Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмитрий Балаба (в центре) командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина беседует с сотрудниками ОМОНа. 25 марта 2021 года. Минск, станция метро Октябрьская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
25 марта 2021 года. Минск, проспект Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Центральный дом офицеров. 25 марта 2021 года. Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Патрулирование. Площадь Октябрьская. Минск. 25 марта 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Станция метро Пушкинская. Минск. 25 марта 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Скорой помощь у станции метро Пушкинская. Минск. 25 марта 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Окна одного из домов в микрорайоне Каменная горка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ