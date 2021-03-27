Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 марта 2021 года: Лукашенко пообещал закупить зарубежные вакцины и поручил создать собственную.

По последним данным, в Беларуси заболели 316 418 человека. Прирост за сутки в этот раз – 1 425 человек, это больше, чем в предыдущие сутки. Но число ежедневных смертей от коронавируса прежнее – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 2 202 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1 444 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 5 291 048 за все время, в том числе 19 048 за последние сутки.

Ситуация в мире не спешит улучшаться, число ежедневных заражений и смертей снова пошло вверх. В мире уже умерли 2,77 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 51 305 человек, в Литве – 3 529, в Латвии – 1 867, в Украине – 31 461 человек.

Лукашенко пообещал закупить зарубежные вакцины для платной вакцинации: «Хотят получить вакцину - они ее получат!»

26 марта Александр Лукашенко встретился с главой белорусского Минздрава Дмитрием Пиневичем. Министр принес на встречу первые образцы произведенной в Беларуси российской вакцины. А еще получил для организаций ведомства «установку»: в кратчайшие сроки создать белорусскую вакцину от коронавируса - «самую лучшую».

Также на встрече речь зашла об актуальном состоянии с вакцинацией от COVID-19 населения в Беларуси. Так в планах привить в Беларуси профилактическими прививками не менее 60 процентов населения. Для производства вакцины от «ковида» создаются в стране дополнительные мощности, так как идет расчет на то, что произведенная в Беларуси вакцина будет востребована в других странах.

- Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, - заявил Лукашенко.

Лукашенко: «Дело чести Минздрава и НАН - уже в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса»

- Отечественная вакцина от COVID-19 – это дели чести Пиневича и Гусакова, Минздрава и Национальной академии наук в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса. Почему лучшую? Потому что опыт у нас уже имеется. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто производит уже эти вакцины. Мы кое-что уже знаем. Мы же не на голом месте это делаем, - подчеркнул президент. - Нам надо встать на плечи тем, кто уже смог сделать хорошую вакцину от коронавируса. Если получится надежная и качественная – 98-99% гарантии – это будет прорыв. Нужно стремиться к хорошему, - заявил Лукашенко.

Президент также поинтересовался, на каком уровне на данный момент находится работа белорусских ученых по разработке отечественной вакцины от COVID-19.

- Мы договаривались, что уже в будущем году мы получим собственную вакцину. А до этого момента провакцинируем фактически все свое население – 60% на первом этапе. Если надо, то добавим больше. Но покупной вакциной и которую сможем произвести по российским технологиям, - отметил Лукашенко.

Пиневич: «Интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней»

- До середины марта заболеваемость коронавирусной инфекцией снижалась, но уже на днях медики начали фиксировать небольшой рост. Это в том числе связано и тем, что начался период сезонных заболеваний. Мы анализируем наши границы и видим, что у наших польских соседей зафиксирован довольно высокий рост заболеваемости. Да, мы ждем очередной новой волны. Ее интенсивность, мы полагаем, будет не выше осенней, - рассказал Пиневич.

В Министерстве здравоохранения полагают, что заболеваемость ОРВИ в этом сезоне будет не очень высокой, а это значит, что вторая и третья волны COVID-19 скорее всего не будет нахлестываться друг на друга.

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