«Я счастливый человек, потому что стою сейчас перед 14-тысячным залом!»: Сергей Жуков и «Руки Вверх!» собрали аншлаг в «Минск-Арене»

Артисты соскучились по живым выступлениям не меньше, чем публика Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гастроли артистов и исполнителей за последний год случаются в Минске, мягко говоря, нечасто - пандемия сделала так, что мероприятия, которые планируют и анонсируют, в большинстве своем переносятся на более поздние даты. Доехать до Минска и собрать полную «Минск-Арену» в этих условиях – настоящее достижение. Группе «Руки Вверх» это удалось: бессменный лидер Сергей Жуков сотоварищи не просто вышел на сцену самой крупной площадки Беларуси, но зажег так, что тряслись стены (только аппаратуры в Минск приехало четыре фуры).

О том, как это было - в нашем репортаже.

Сеанс "омоложения" от "Руки Вверх!" удался на все 100% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двери «Минск-Арены» открылись в 17.30, а уже без десяти семь в гардеробе и коридорах, кажется, не было где яблоку упасть: белорусы соскучились по зрелищам, ну а «Руки Вверх» - мероприятие, для многих из тех, кто жил в девяностых - нулевых – из категории «обязательных к посещению».

Концерт задержали и не на традиционные 15 минут, а на добрых полчаса. Впрочем, зрители не спеша рассаживались по своим местам, предварительный заглянув в многочисленные кафешки спортивной площадки. Никто никуда не торопился, все, что называется, предвкушали.

До концерта (а некоторые и во время) многие коротали время в кафешках "Минск-Арены" Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Пиво, это хорошо, конечно, но надо как - то основательнее подготовиться, Танюшка, - говорит одна подруга другой.

Девушки уверенной походкой направляются в ресторан «Минск – Арены». Там они не одни - очередь.

- Ира, шведская водка - 5 рублей, белорусская - 2,50.

- Это за сколько?

- 50 миллилитров. Берём отечественную, и сок, как раньше, помнишь? Вспомним юность!

Дамы быстренько принимают «по пятьдесят» (и потом еще два раза).

- Ириша, а помнишь, лет 20 назад, май, «Руки Вверх» из магнитофона валят, теплая ночь, друзья, посиделки и вся жизнь - впереди...

- Как вчера было... Пошли на трибуну, уже начинается, - реагирует Ирина на оглушительные крики фанатов, которые то и дело раздаются из зала.

- Идём, идём, сейчас. Давай по четвертой, а то за любовь забыли выпить,- говорит Татьяна, - поднимая еще одну заказанную последнюю рюмочку. - Ну, Серега Жуков, не подведи!

И Серега не подвел.

Певец, обращался ко всем сразу, и, кажется, к каждому в отдельности Фото: Павел МАРТИНЧИК

«МЫ ПОДБИРАЛИ ПЕСНИ, ТАК, ЧТОБЫ ВЫ ВЕРНУЛИСЬ В ВАШЕ ДЕТСТВО. И ПОПРОБУЙТЕ МНЕ НЕ ПОМОЛОДЕТЬ»

На огромном экране - на заднике сцены - появились кадры из клипов «Руки Вверх!», и через минуту на сцене появился Сергей Жуков: в ярко- жёлтой куртке, черной майке со стразами.

- Раз, два, три, четыре пять, - начал он хит, взрывавший стадионы в далеком 1997 году. В 2021 песня тоже зашла «на ура».

Преданные фанаты заранее занимали позиции поближе к сцене Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Добрый вечер! Я как будто родился заново, потому что Минск сегодня попадает в историю «Руки Вверх!» , потому что сегодня первый концерт «Руки вверх!» за год, который мы не работали, не выступали, - начал певец, который, к слову, после каждого трека общался с публикой.

Танцевал не только танцпол Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я счастливый человек, потому что стою сейчас перед четырнадцатитысячным залом! Ребята, спасибо, что вы здесь! Я не знаю, разучились ли вы танцевать, но я сегодня мандражирую. И обещаю: сегодня будет один из самых лучших дней в вашей жизни, потому что мы собрали все лучшее, что сделали «Руки Вверх!» за двадцать лет!

Публика, кажется, действительно решила устроить классный вечер – обещание певца встретили бурно.

Принимали "Руки..." просто "на ура!" Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ко мне пришёл мой самый лучший друг, - начал в микрофон певец.

- И говорит: «Давай найдём подруг», - подхватил зал.

Увы, с соблюдением масочного режима зрителями были вопросики Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дальше начался поток хитов.

- Мы подбирали песни, так, чтобы вы вернулись в ваше детство. И попробуйте мне сегодня не помолодеть! - пошутить певец. Начались первые ноты бессмертной «Крошка моя, я по тебе скучаю».

Зал взорвался.

Аншлаг состоялся. А вель 27 марта - еще один концерт Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Моя жена Регина, она, кстати, где-то здесь, не могла не поддержать мужа в первом концерте. Так вот, Регина мне недавно рассказала одну историю из своей жизни. Ей было лет двенадцать и она, как многие из вас, ездила в летний лагерь. И там, конечно, была дискотека. Заиграли «Руки Вверх!» всех девочек пригласили танцевать, а ее нет. И вот она сидит, звучит мой голос, и она сама себя жалеет, чуть ли не плачет. Знакомо?

- Да, - ответили нестройные женские голоса с танцпола

- А я ей говорю: «Регина, видишь, как в жизни бывает. Теперь тот человек, под голос и песни которого ты плакала, стал отцом твоих троих детей». Эх, времена были... А теперь - снова переносимся в прошлое. «Алешка» объявил певец ещё один хит.

Были не только песни, но и активные танцы Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда был написан «Алешка», кто знает точно? - спросил у зала в перерыве между песнями. В двухтысячном году?

- Раньше, раньше! - отвечали зрители.

- Да! А знаете, сколько песен у «Руки Вверх!»? Триста сорок! Семнадцать альбомов, так что, можем петь до следующей пятницы, но будем петь только самое лучшее.

Поток проверенных временем хитов не иссякал Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Некрасивая», «А он тебя целует», «Ну где же вы, девчонки!», «Как мне сегодня хочется»... Слова песен всплывали откуда то из подкорки или подсознания.

«Минск – Арена», забитая битком, подхватывала эти популярные боевики с первых нот. Пели - все. Все четырнадцать тысяч зрителей. И, кажется, все они молодели.

Пели - все. Все четырнадцать тысяч зрителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Кстати, в эксклюзивном интервью, которое Сергей Жуков накануне концертов в Минске дал белорусской «Комсомолке», он рассказал, что по живым выступлениям соскучился не меньше зрителя, а выступления в Беларуси - первые на большой площадке с марта 2020-го.