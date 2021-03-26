Беларусь не будет участвовать в "Евровидении-2021". ЕВС: "Новая заявка также нарушает правила". Белтелерадиокомпания: "Мы уже выиграли!"

Группа Дмитрия Бутакова так и не продемонстрирует свои таланты в Европе. Фото: Белтелерадиокомпания

Информацию о том, что Беларусь в 2021 году не примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение" разместил телеграм-канал ATN_NEWS.

"Друзья из ЕВС, наблюдать за этим фарсом - доставило нам искреннее удовольствие, и мы продолжим наше дело, пока вы в своих двойных стандартах не достигнете дна! Позвольте, но мы раскроем тайну нашей с вами удивительной переписки! Нам тут письмецо пришло. Мы не едем на Евровидение! А зачем? Мы его уже выиграли!!"

Представители Белтелерадикомпании имеют в виду, что видео на предыдущую песню "Я научу тебя" набрало в совокупности около миллиона просмотров. И это действительно впечатляющий результат для Беларуси. Правда, есть и нюанс: песня собрала и рекордное количество дизлайков (примерно 90%).

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал на своих ресурсах такое сообщение: «В среду, 10 марта, мы просили телекомпанию БТРК, отвечающую за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», предпринять все необходимые шаги для внесения поправок, чтобы песня соответствовала правилам соревнование. БТРК представил новую песню тех же артистов в согласованные сроки. EBU и Контрольная группа, управляющий совет конкурса внимательно изучили новую заявку. Был сделан вывод, что и новая песня нарушает правила и станет поводом для дискредитации конкурса. Поскольку БТРК не смогла выполнить нашу просьбу в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае».

Интересно, что буквально несколько часов назад 26 марта глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил агентству «РИА Новости»:

– Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС.

При этом Эйсмонт название песни не сообщил, пообещав, что все подробности станут известны позже. Новую песню для «Евровидения» собирались, по словам главы Белтелерадиокомпании, представить публике на следующей неделе.

Напомним, скандал вокруг участия Беларуси в «Евровидении-2021» грянул после того, как Белтелерадиокомпания 9 марта объявила участника от нашей страны. В этот раз выбирали без участия зрителей (это разрешено положением об отборе). Участником оказалась самодеятельная группа из Барановичей «Галасы ЗМеста», которая была создана в 2020 году и в своем творчестве сделала акцент на стебе над протестами после президентских выборов и лидерами оппозиции.

Вот подробности скандала с участием Беларуси в "Евровидении-2021".

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