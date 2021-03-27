Что происходит в Беларуси 27 марта: последние новости Беларуси

День Воли 25 марта в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

25 марта 2021 года исполнилось 103 года со дня провозглашения Белорусской Народной Республики. Напомним, что в эту дату белорусы на неофициальном уровне отмечают День Воли. В этом году власти не согласовали шествие, в четверг 25 марта, по информации МВД, было задержано больше 200 человек. Здесь мы вели подробную трансляцию того, что проходило в тот день.

Сегодня мы будем следить за тем, что происходит в Минске и других городах Беларуси в субботу, 27 марта. Если вы хотите связаться с редакцией, пишите нам в бот в телеграмме @kpbelBot.