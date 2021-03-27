Сборная Беларуси обыграла обескровленную коронавирусом Эстонию: что произошло в первом матче квалификации к чемпионату мира по футболу-2022

Сборная Беларуси в стартовом матче квалификации к ЧМ-2022 обыграла Эстонию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сборная Беларуси матчем с Эстонией стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Игра прошла 27 марта на минском стадионе «Динамо».

Несмторя на итоговый счет, в матче Беларусь - Эстония было много борьбы, всё могло завершиться с иным результатом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что в предыдущей квалификации Эстония также была соперником белорусов по группе. Именно в игре с прибалтами наша сборная сумела одержать единственную победу в восьми матчах.

На этот раз Эстония пожаловала в Беларусь с рядом кадровых проблем: коронавирус выкосил едва ли не треть состава команды. Тренер гостей Мартин Рейм сказал, что около 20 человек не смогут принять участие в матче.

- Болеют, правда, немногие. Многие просто изолированы. С другой стороны, более 20 футболистов все-таки долетели до Минска. Сможем играть, - сказал Рейм.

К слову, 24 марта Эстония дома проиграла Чехии – 2:6. В том матче сыграли три дебютанта.

Матч Беларусь – Эстония начался с атак хозяев. Правда, они ограничивались лишь подходами к воротам соперника, дальше действия скоростью или креативностью не отлились. Эстонцы играли проще, зато эффективнее. На 25-й минуте Александру Гутору пришлось постараться, чтобы справиться с дальним ударом. А на 30-й гости вышли вперед: быстрая контратака, ошибка в обороне белорусов – и Аниер тут как тут.

«Белыя крылы» смогли отыграться до перерыва: за фол на Эбонге был назначен пенальти, который реализовал Лисакович.

Во втором тайме Эстония вновь повела в счете: все тот же Аниер оказался самым расторопным после подачи розыгрыша штрафного. Сборная Беларуси ответила тем же на 64-й минуте, когда Кендыш точно пробил после навеса Стасевича.

Игорь Стасевич был самым активным в составе сборной Белаоруси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следующее ключевое событие случилось на 77-й минуте, когда за вторую желтую карточку у эстонцев был удален Эйгус. Уже через четыре минуты Савицкий вывел белорусов вперед, а Лисакович эффектным ударом с 20 метров установил окончательный счет – 4:2.

Виталий Лисакович забил два мяча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так сборная Беларуси в кои-то веки начала отборочный цикл с победы. 30 марта более серьезное испытание – матч с гостях с Бельгией.

После матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель не стал скрывать, что удаление у соперника стало одним из ключевых моментов:

- Это было нам на руку, тут скрывать нечего. Но мы заработали это удаление, это было справедливо. Каким-то образом оно помогло.

Дважды белорусам пришлось отыгрываться. Тренер уверен, что недооценки обескровленного соперника не было.

- Недооценки не было, настраивали ребят на серьезную борьбу. Так и получилось. Есть много примеров, когда команды мобилизируются в ситуации, когда выбыли основные игроки. Готовились серьезно. В первом тайме не получилась игра в атаке, пришлось перестраиваться.

Тренер гостей Мартин Рейм посетовал на трудности, которые подбросил коронавирус:

- Вы знаете, в какой ситуации. Я даже не главный тренер, а исполняющий обязанности. Хорошо, что у меня есть опыт. Многие ребята проводят свои первые матчи за сборную, плюс им не хватает готовности, чтобы качественно играть все 90 минут. Хорошо, что забиваем, но пропускаем слишком много. Много голов пришли после стандартных положений.

Также Рейм отметил, что в каком-то смысле его команде было легче: учитывая кадровую ситуацию, не было высоких ожиданий.

- Но в то же время матчи с Беларусью – самые важные, тут мы можем набрать очки, - сказал эстонский специалист.