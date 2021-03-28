Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 марта 2021 года: рост заболеваемости в Беларуси уже в ближайшие дни и цифра свободных койко-мест

Глава Минздрава спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в Беларуси уже в ближайшее время. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В мире

Многие страны в мире официально заявляют о начале третьей волны пандемии COVID-19. ВОЗ подтверждает - количество ежесуточных заражений растет, вирус мутирует, а вакцинация не движется так быстро и успешно, как этого хотелось бы в идеале.

Так по аккумулированным ресурсом worldometers.info данным на 27 марта уже у 127,086 миллиона человек по всему миру был диагностирован коронавирус, умерли от «ковида» более 2,784 миллиона пациентов. В пятерке лидеров по заболеваемости по-прежнему остаются США, Бразилия, Индия, Россия и Франция.

В Беларуси

В Беларуси также растет число инфицированных коронавирусом. На 27 марта Минздрав сообщил о 1213 новых подтвержденных случаях и еще о 9 умерших пациентах с выявленным коронавирусом. По официальной статистике в Беларуси за всю пандемию были инфицированы 317 тысяч 631 человек, 308 тысяч 216 пациентов выздоровели и были выписаны, скончались 2 тысячи 211 человек с коронавирусом.

Также 27 марта глава Минздрава Беларуси рассказал о том, когда появится первый образец белорусской вакцины от коронавируса. Но и дал неутешительный прогноз по заболеваемости «ковидом» на ближайшее время.

По словам Дмитрия Пиневича, белорусская вакцина от COVID-19 поэтапно будет проходить все необходимые этапы производства. Промышленное ее производство, скорее всего, невозможно, ранее следующего года.

- Конец августа - кандидатный вариант вакцины от коронавируса, конец 2021 года - опытно-промышленная партия вакцины, которую мы пустим на все контроли. А 2022 год - выход на промышленную масштабизацию, - рассказал Пиневич.

Что же касается ближайшего времени, то в Беларуси прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом уже вот-вот - в конце марта 2021-го года. Министр объяснил это тем, что сезонные заболевания могут «наслоиться на пандемию COVID-19».

- Мы видим, что в Польше и Чехии регистрируются довольно высокие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там это связывают по большей части с «британским» штаммом COVID-19. В Беларуси он тоже был выявлен, но пока мы не наблюдаем тяжести протекания болезни при его выявлении в организме, - пояснил глава Минздрава информацию о мутировавших штаммах.

Также Пиневич рассказал о состоянии коечного фонда в стране на конец марта 2021-го года. По его словам, в больницах сейчас свободно около 4 - 4,5 тысяч коек. Эти койко-места при необходимости система белорусского здравоохранения готова задействовать для минимизации роста коронавирусной инфекции.

Страны-соседи

Если говорить о других странах-соседках Беларуси, то и там те же «головные боли», связанные с пандемией.

Например, в Украине, пишет ТАСС, с сожалением констатируют неудовлетворительный темп вакцинации, который в 1,8 раза ниже ранее планируемых показателей. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова сейчас в стране проходят первый и второй этапы прививочной кампании, когда первую дозу препарата от коронавируса получают медики, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, и люди старше 80 лет.

В России также идет активная вакцинация различных категорий населения. Но и растет заболеваемость, так на 27 марта, сообщает ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вплотную приблизился к единице, увеличившись до 0,99. Напомним, коэффициент распространения коронавируса отражает данные о том, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

В Москве он подскочил до 1,12, показатель превысивший единицу - 1,02 также фиксируется в Воронежской области, в других российских регионах коэффициент пока ниже.

Наряду с другими критериями коэффициент распространения COVID-19 используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер, введенных еще весной 2020 года.

Сейчас этот коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 марта 2021 года: Лукашенко пообещал закупить зарубежные вакцины и поручил создать собственную.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 27 марта 2021 года (подробности).

Лукашенко пообещал закупить зарубежные вакцины для платной вакцинации: «Хотят получить вакцину - они ее получат!».

Стало известно, сколько человек уже привились от коронавируса в Беларуси (подробности).