Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 марта 2021 года: что нельзя есть до и после вакцинации и в каком случае больше антител - если переболел или привился

В Беларусь идет весна. Можно снять надоевшие шапки и перчатки, а вот маску пока лучше оставить. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министерство здравоохранения Беларуси дает такую статистику. За сутки было выявлено 1050 новых случаев (в предыдущий день было 1213 случаев). Выписано из учреждений здравоохранения 1319 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 318 681 случаев заболеваемости COVID-19, выздоровели 309 535 пациентов. За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерло 2219 пациентов с данным диагнозом. За сутки летальных исходов – 8.

За минувшие сутки выполнено 19 652 теста. Всего же в Беларуси было проведено 5 330 319 тестов.

На 28 марта 2021 в мире было зафиксировано 127 650 618 случаев заражения коронавирусом Covid-19, за сутки число зараженных выросло на 525 757 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 793 106 человек, уровень летальности вируса оценивается в 2.19%, передает coronavirus-monitor.

"Аллергикам с тяжелыми проявлениями к прививке против ковида надо подойти осторожно"

Аллерголог-иммунолог с 30-летним стажем Галина Яценко в интервью "Комсомолке" рассказала о поллинозом, скрытой аллергии и о том, как аллергики переносят ковид - тяжелее или легче.

- Научных исследований по этому поводу я пока не встречала. По своему врачебному опыту последних месяцев могу сказать, что ко мне на прием приходят пациенты с жалобами на приступообразный кашель и одышку. Это чаще всего молодые мужчины, переболевшие ковидом, иногда и не тяжело, - говорит Галина Яценко. - Они астматики по анамнезу, но у многих и причин нет для приступов именно сейчас. Но все они говорят, что одышка не классически-аллергическая, со свистом, с закашливанием перед приступом, а отдышка в виде тяжести в груди. Жалуются они на то, что тяжело дышать особенно при физической нагрузке, при подъеме по лестнице. Пробуем с ними противоаллергические препараты - никакого положительного ответа от организма, не помогают. Таким пациентам предлагаю проконсультироваться у пульмонолога, даже если и не было пневмонии. Считаю, что такая реакция - это осложнение после ковида, а не обострение бронхиальной астмы. И еще - нас всех ждет большая прививочная кампания, так вот аллергикам с тяжелыми проявлениями к прививке надо подойти очень и очень осторожно.

Прививка защищает от коронавируса лучше, чем приобретенные после заболевания антитела

Исследователи из США установили, что в связи с быстрым темпом распространения и постоянной мутации коронавируса антитела, выработавшиеся после заражения, намного хуже защищают от новых штаммов. По словам экспертов, в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у переболевших.

– Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет, в любом возрасте, – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

COVID-19: что нельзя есть до и после прививки

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась информацией о борьбе с коронавирусом: по ее словам, есть nродукты, от которых нужно отказаться в связи с вакцинацией против COVID-2019, пишут Naviny.

По словам Малышевой, номер один в «черном списке» — алкоголь. Спиртные напитки нельзя употреблять, даже в малых дозах, за 3-5 дней до прививки и в течение такого же срока после нее. Если вакцина колется дважды, значит, «сухой закон» будет 12-20 дней.

Кроме того, на первые дни после инъекции необходимо внести изменения в свой рацион. В первую очередь Малышева призывает исключить из меню продукты, способные спровоцировать аллергическую реакцию, — шоколад, копчености, цитрусовые, клубнику и все виды сыров с плесенью.

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