Клещи в Минске в 2021: что делать, если укусил клещ

Запомните, как выглядит клещ. Если заметили такого на одежде или коже — немедленно снимите, а при укусе обращайтесь к врачам. Фото: pixabay.com.

В этом году клещи в Беларуси проснулись в марте - о первых случаях укусов стали сообщать на юге страны, в Брестской и Гомельской областях. А с потеплением сезон клещей начнется и в Минске. Такой крупный город - совсем не препятствие для кровососущих. Здесь они могут комфортно существовать в лесополосе, парках, скверах или на придомовой территории, заросшей кустами и травой. Так что риск быть покусанным есть не только у грибников: по статистике, десятая часть обращений с присосавшимся клещом исходит именно от городских жителей.

В чем опасность клещей?

Основной риск состоит в том, что клещи вызывают инфекционные заболевания. Возбудителей они передают во время укуса через слюну, которую впрыскивают в тело человека. При этом не всякий клещ — переносчик заразы. В природе встречаются и «чистые» клещи, укус которых безвреден.

На территории Беларуси от клещей можно подхватить до 9 разных инфекций, но самые распространенные из них — две:

· Клещевой энцефалит. Это вирус, который поражает преимущественно нервную систему. Симптомы болезни появляются через одну-две недели после укуса, а иногда — через один-три месяц. У заразившегося поднимается температура до 38-40 , появляется головная боль и боль в мышцах (шее, спине, пояснице). Глаза болезненно реагируют на яркий свет. При тяжелых формах энцефалита у больного начинаются судороги и паралич, которые могут закончиться летально.

· Боррелиоз (болезнь Лайма). Первые симптомы появляются через 2-30 дней, но в среднем - через две недели после укуса. Коварность боррелиоза - в скрытом течении инфекции, которая может проявить себя только красноватым пятном на коже с беловатым центром. Постепенно пятно увеличивается в размере и начинает мигрировать по телу. Позже добавляются другие симптомы: повышенная температура, недомогание, боль в мышцах.

Если обратиться за помощью сразу, эти заболевания лечатся. Особенно болезнь Лайма - на ранних стадиях она хорошо поддается антибиотикам, потому так важно заметить ее проявления. С энцефалитом сложнее: от него не существует специфического лечения, только купирование симптомов. Но в любом случае укушенные клещами серьезно рискуют - без медпомощи они могут потерять здоровье и даже умереть.

Что делать, если вас укусил клещ?

Главное - не паниковать. Клещи впиваются не сразу: на коже человека они могут находиться до полутора часов, пока не найдут оптимальное место для укуса. Этого времени достаточно, чтобы после прогулки или вылазки в зеленую зону осмотреть себя, обнаружить клеща и аккуратно его снять.

Если же клещ присосался, остается единственный вариант - удалить его. Лучше всего, чтобы этим занимался врач, но медучреждения не всегда находятся поблизости. Поэтому укушенным часто приходится вытаскивать клещей самим. Важно сделать это быстро: чем меньше времени клещ проведет на коже, тем меньше вероятность заразиться.

Клещи могут комфортно существовать в лесополосе, парках, скверах или на придомовой территории, заросшей кустами и травой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как удалить клеща правильно?

1. Важно! Не используйте масло, вазелин, крем или другие субстанции для обработки присосавшегося клеща.

2. Вместо этого возьмите прочную нить, пинцет, ручку-лассо или клещ-отвертку, чтобы захватить клеща поближе к хоботку.

3. Аккуратно удалите паразита, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь при этом не оторвать головку от туловища.

4. После удаления обработайте место укуса антисептиком. Например, подойдет раствор йога 5%.

5. Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость — это понадобится, если сдавать клеща на исследование.

Куда обращаться после удаления клеща?

Любой, кто пережил укус, должен обратиться к врачу за профилактическим курсом антибиотиков. Важно сделать это быстро: фармакотерапия против лайм-боррелиоза и других инфекций наиболее эффективна в первые 72 часа после заражения.

А вот сдавать клеща на выявление возбудителей малоэффективно. В лучшем случае результаты такого исследования будут готовы через 3 дня - к моменту, когда время для начала экстренной терапии антибиотиками уже потеряно. Поэтому исследовать клеща медики направляют только в одном случае - если есть противопоказания к приему антибиотиков (например, индивидуальная непереносимость препарата или беременность).

Исследовать клеща по собственному желанию - и для успокоения нервов - тоже возможно, но на платной основе. В Минске такую услугу оказывают по адресам:

- ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.П.Бровки, 13.

- Отделение паразитологии микробиологической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.Плеханова, 18.

- РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: ул.Филимонова, 23.

- В частных медицинских лабораториях.

А что, если клещ все-таки был заразным?

После удаления клеща нужно месяц внимательно следить за своим состоянием: нет ли температуры и недомогания, не появились на коже покраснения — это могут быть симптомы боррелиоза, энцефалита и других заболеваний. Точный диагноз инфекционист поставит после анализа на выявление возбудителя. Кстати, сдать кровь можно самому: за плату в частных лабораториях Минска выявляют антитела к боррелиям и вирусу клещевого энцефалита.

Как уберечься от укуса клеща — инструкция на будущее

Основная мера профилактики - держаться подальше от мест, где обитают клещи (леса, кусты и заросли). Если и выбираться на природу, то одеваться так, чтобы паразиты не могли попасть на открытые участки кожи. Для этого штаны заправляют в обувь или носки с плотной резинкой, верхнюю одежду выбирают с расчетом на то, чтобы она плотно прилегала к телу, а голову и шею защищают капюшоном. Поверх одежды наносится репеллент. По возвращении домой себя нужно осмотреть с ног до головы.

Для защиты от энцефалита существует еще одна эффективная мера - вакцинация. В 95% случаев прививка не даст болезни развиться. Но сложность в том, что против других инфекций, переносимых клещами, вакцин не разработано. Так что даже привившимся все равно надо остерегаться клещей - особенно в пик их активности, который приходится на май-июнь.