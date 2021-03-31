«Привезли кошку с костями вместо пальцев - бабушка говорит, обрезала когтик и пошло нагноение»: ветеринар о необычных пациентах и их хозяевах

Многие животные боятся ветеринаров как огня - а напрасно. Их тут любят. Фото: личный архив

Животные болеют практически так же, как и люди. Правда, в отличие от нас, они не могут рассказать, что их беспокоит. Вот тогда на помощь четвероногим, хвостатым и приходят ветеринары. А их многие воспринимают этаким доктором Айболитом, который безвозмездно лечит всех животных…

- Это, конечно, не совсем так. Бесплатно у нас не лечат даже в государственных клиниках, - рассказывает администратор минской ветклиники «Вет-сити» Алена Каменева.

Этого щеночка ветеринары назвали Додиком - уж больно доходяжный был. Забрали его с улицы.

«Хомяку назначили капельницы - каждая по стоимости как несколько таких хомячков»

- Правда ли, что ветеринар в основном работает не с пациентом, а с его хозяином?

- Люди очень разные. Кто-то ответственный - делает питомцу все прививки, гоняет глистов раз в три месяца, даже когти подстригает в ветклинике, потому что «так спокойней». А есть те, кто считает: раз питомец не ходит на улицу, то и нет никаких блох и клещей. Мол, откуда им взяться? Это заблуждение, потому что хозяева могут принести любую заразу с улицы, к примеру, на обуви и одежде. Большая ошибка также отказ от вакцинации против бешенства. По нормам делать прививку необходимо раз в год. Но многие считают, что их это не коснется, и игнорируют это правило. Хотя бешенство - смертельно опасное и неизлечимое заболевание, которое передается человеку.

Бывает, владелец говорит, что следует назначению врача, а на самом деле его игнорирует. А когда ситуация ухудшается, возвращается в клинику с претензией: посмотрите, эффекта от лечения нет.

Этот пес весит 62 килограмма и страшно боится залазить на операционный стол. Пришлось поднимать его всем, кто находился рядом. Фото: личный архив

Алена говорит, что врачу несложно понять, обманывают его или нет. Например, было предписано наносить препарат на рану, а когда приходят с питомцем, видно, что повязка, наложенная в клинике, даже не тронута.

А еще нередко хозяева приходят с уже выставленными ими самими диагнозами.

- Да, все как у людей: есть категория клиентов, которые, погуглив, приходят с уже готовым диагнозом, - рассказывает Алена. - Многие так поступают, пытаясь сэкономить. Ведь прежде чем приступить к лечению, необходимо провести диагностику, а это, мягко говоря, не бесплатно. К примеру, биохимический и общий анализы крови в сумме обойдутся в среднем в 80 рублей, УЗИ одной системы - в 17 рублей, рентген - в 14.

Собаки, когда болеют, одинаково несчастны - и большие и маленькие. Фото: личный архив

Но далеко не всегда вопрос здоровья и жизни питомца упирается в деньги.

- Недавно приезжала на такси бабушка с кошкой на рентген передней конечности. Говорит, обрезала когтик, и пошло нагноение. Достает из пакета сверток, а там питомец - кошечка, у которой оголенные кости вместо пальцев… Сказала, что уже и к целителю обращалась, и к ясновидящей… Те побрызгали святой водой и заверили, что с кошечкой будет все хорошо. В этой ситуации ключевую роль в выздоровлении питомца играет уже не финансовый вопрос.

Бывают и иные ситуации. Приносили на прием хомячка. Хозяин заплатил за прием, диагностику. Грызуну назначили курс капельниц, каждая из которых вышла по стоимости как несколько таких хомячков. К сожалению, несмотря на все усилия, хомячок умер - надо учитывать, что срок жизни этого питомца - три года в среднем. А крысоводы прекрасно знают, что у этих грызунов после года жизни часто начинается онкология. Ручные крысы не обладают таким мощным иммунитетом, как их собратья, живущие на свободе.

Маленькая собачка - всегда щенок. Фото: личный архив

«Однажды заводчица обвинила врачей, что у нее украли новорожденного щенка»

Важно ли, чтобы кошка «познала радость материнства»?

- Как только выглянуло солнце, начался просто вал звонков по поводу стерилизации и кастрации. Коты начинают метить, кошки орать. Причем есть кошки, у которых течка бывает раз в две недели, и хозяевам от домашних любимцев нет никакого спасу. Часто владельцы просят выписать таблетки, «чтоб не хотелось», но давать гормональные препараты регулярно, скажем так, не очень полезно. Очень популярен и такой аргумент против кастрации: мол, питомец «не познает радость отцовства или материнства». На самом деле кастрированные животные живут дольше, да и патологии у них встречаются реже, - считает Алена Каменева.

Сурикату обрезают ногти, он стойко терпит. Фото: личный архив

Оказывается, животные болеют онкологией по целому ряду причин. Это и большое количество химических раздражителей, и питание, и тот фактор, что многие питомцы проводят всю свою жизнь в квартире без солнца. Есть и вирусная природа новообразований.

- А бывали случаи, когда хозяева хотят усыпить питомца просто потому, что он надоел?

- Иногда приносят животное на прием, мы ставим диагноз, называем стоимость лечения. А потом следует вопрос: «А если усыпить?» Есть правило - мы усыпляем только безнадежно больных животных, которые находятся в предсмертном состоянии. Усыпить котика стоит около 80 рублей, небольшую собаку 90 - конечная стоимость зависит от массы животного. Но ни один ветеринар не станет убивать живое существо, если ему можно помочь.

- Наверное, морально тяжело, когда усыпляют животных?

- Эвтаназия - всегда эмоционально тяжело. Хозяева угнетены, приходится быть в какой-то степени психологом для них, чтобы как-то сгладить момент. Разумеется, переживают и ветеринары. Они также искренне волнуются за каждого пациента.

Если хозяину психологически тяжело забрать тело питомца, его можно кремировать, существует такая услуга.

- Общая кремация вместе с другими животными обойдется в среднем в 80 рублей, индивидуальная - дороже. Некоторые владельцы предпочитают заказать урну с прахом любимца и кулон на шею – в форме лапки или сердечка, в котором также находится часть праха. Индивидуальная кремация и кулон стоят около 150 рублей. Есть владельцы, которые набивают себе татуировки в память о питомцах

Обезьянку привели на рентген прямо из цирка. Фото: личный архив

- Как заводчики себя ведут?

- К сожалению, нередко ими движет денежный аспект. Они заплатили за породистую собаку, за все выставки и регалии, за случку. Набегает приличная сумма, которую хочется хоть частично отбить. И когда что-то идет не по плану - малыши рождаются мертвыми или не в том количестве, что планировали, - бывают даже скандалы. Однажды заводчица обвинила врачей в том, что у нее украли новорожденного щенка. Оказалось, она делала УЗИ в другой клинике, и там ей сказали, что щенков будет двое, а родился один.

- Вам приходится работать с волонтерами?

- Да, как правило, это небедные люди, есть среди них и публичные. Они за свои деньги лечат, прививают и помогают пристраивать собак и кошек, которых подобрали на улице. Есть категория сердобольных граждан, которые берут животных с улицы домой, но не в состоянии содержать их материально. И они вынуждены просить деньги на питомцев. К сожалению, есть и те, кто спекулирует помощью животным: бесконечно собирают деньги на лечение, даже когда заведомо понятно, что животное умрет.

Практически все, кто лечит животных, держат своих домашних питомцев. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

«У тех врачей, кто живет в отдельном доме, есть и лошади, и свиньи, и лисы»

- Но бывают же в вашей практике и курьезы?

- Пришла как-то девушка с мужчиной и котиком. Мы всех новых клиентов вносим в базу, и я вижу совпадение - такое ФИО уже есть. На вопрос, точно ли они у нас впервые, девушка уверенно говорит да. Можно было бы списать на совпадение данных - такое редко, но случается. Но ведь и номер телефона - один в один. Возможно, у нее были личные мотивы не открывать мужчине подробности своей прежней жизни, поэтому я не стала продолжать... Впервые так впервые.

Лысые котики - спасение для тех любителей животных, у кого аллергия на шерсть. Фото: личный архив

- Ну а сами ветеринары заводят домашних питомцев, или им их на работе хватает?

- Все, кто работает в нашей клинике, любят животных, насколько я знаю, у каждого есть свои питомцы. Забирали и с усыпалки на Гурского, и тех несчастных, кого, подбрасывали к дверям клиники. Были и такие, кого приносили на усыпление, а врачи оставляли их себе. У тех врачей, кто живет в доме, а не в квартире, есть и лошади, и свиньи, и лисы. А количество собак и разнообразие пород даже меня удивило, когда зашла речь о домашних питомцах. У нашего ветврача УЗИ аллергия на шерсть, поэтому у нее в квартире живут исключительно лысики: четыре собаки ксолоитцкуинтли и пять канадских сфинксов - причем трое с Гурского. Там уже знают: если попадается лысый кот, надо звонить ей.

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