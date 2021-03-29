Михаил Галустян на «Славянский базар-2021» не приедет. А кто из артистов там будет?

Славянский базар в Витебске в этом году пройдет в тридцатый раз Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже в тридцатый раз этот фестиваль планирует собрать артистов и публику. Открытие запланировано на 15 июля. Закрытие состоится 18 июля, и участие в нем должен принять -если верить размещенной на сайте фестиваля афише - известный российский артист Михаил Галустян. Однако сам комик в своем инстаграм эту информацию опроверг: «Мои любимые беларусы, я не собирался выступать на Славянском базаре! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир», - эмоционально (авторская пунктуация и орфография сохранены – Авт.) написал Михаил.

«Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации. Мы позвонили директору «Славянского базара в Витебске» Глебу Лапицкому, однако по его номеру советуют «проверить номер, который вы набрали».

Обратились мы непосредственно в дирекцию фестиваля с вопросом о том, как так получилось с Галустяноми кто из артистов, заявленных на афишах, в Витебске выступит точно.

- Никаких комментариев в настоящее время мы не даем, - вежливо ответил нам.

Пояснить, почему на афише закрытия юбилейного Базара до сих пор (вторая половина дня 29 марта) стоит имя Михаила Галустяна, тоже отказались.

А днем раньше похожая ситуация произошла с участием в концертах фестиваля Александра Иванова из группы «Рондо». Сначала он, сообщают "Народныя навіны Віцебска", тоже написал в своем инстаграм, что не планирует выступать летом в Витебске в ответ на сообщение пользователя, однако через некоторое время этот пост исчез.

Наконец, 29 марта стало известно том, что украинская певица MARUV отказалась от участия в «Славянском базаре в Витебске» летом 2021-го года. Ее, судя по афишам, ждали как хедлайнера одного из ночных концертов.

Традиционный звездный десант: Басков, Пенкин, Зара, Кикабидзе

Если верить афише, то десант звезд, которые в половину девятого вечера 15 июля начнут выступать в рамках торжественного открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», можно назвать традиционным.

Будут (по крайней мере, названы в афише первыми) Николай Басков, певица Тамара Гвердцители. Российские исполнители вообще заявлены во множестве: Александр Буйнов, EMIN, Илона Броневицкая вместе с сыном Стасом Пьехой, Анита Цой. Не обойдется без еще одной любимицы публики - Надежды Кадышевой.

Белорусские артисты тоже выступят: Алёна Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Виктория Алешко, Жанет, Руслан Алехно. Споют свои песни и артисты белорусского государственного ансамбля «Песняры».

Выступит на церемонии открытия «…Базара» и Александр Солодуха. Помимо исполнителей популярных шлягеров зритель сможет встретиться с солистами балета Большого театра Беларуси Ириной Еромкиной и Константином Героником, ансамблями «Белые Росы»и «Бяседа».Выступит также группа «Аура».

Ожидаются гости из стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья: Роза Рымбаева и Димаш Кудайберген из Казахстана, молдованин Константин Москович. Должен приехать обладатель гран-при Славянского базара -1995 серб Филипп Жмахер, ждут голосистых украинок – Таисию Повалий и Ирину Билык, обещают и группу OTTAWAN. Ведущие - Елена Спиридович, Дмитрий Губерниев, Оксана Антонюк и другие.

Не менее представительно выглядит и список тех артистов, которые, как заявляется организаторами в настоящее время, выйдут на сцену концерта - закрытия песенного форума. Обещают, что будет певица Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Алексей Петрухин и группа «Губерния» (Россия).

Ждут гостей из солнечных Грузии и Израиля: Вахтанга Кикабидзе и Леонида Пташку. Еще заявлен Димаш Кудайберген, и два украинских исполнителя - Элина Иващенко и Олег Винник.

Состав ведущих шоу тоже интернационален: белорусы Анжелика Пушнова и Даниил Жданько зафиналят тридцатый Базар вместе с украинцем Тимуром Мирошниченко. Билеты на закрытие стоят от 50 до 150 рублей.

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