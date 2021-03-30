«Она висит уже 5 лет – ни у кого вопросов не возникало»: мужчину осудили на 1160 рублей за бело-красно-белую табличку на доме

Андрей Дражин считает, что табличка не является флагом, и пикет он не проводил

- Приблизительно в 18.30 к нам домой пришли четверо сотрудников милиции и два человека в гражданском – их представили понятыми, - рассказывает Никита Дражин из Иваново о событиях 26 марта. В дом его родителей милиционеры пришли из-за бело-красно-белой таблички с названием улицы на фасаде дома.

- Эту табличку делал отец, она висит уже лет 5-6 – и вопросов ни у кого не возникало. Милиционеры сказали, что они пришли именно сейчас, потому что к ним поступило анонимное обращение.

Милиции сообщили анонимно о том, что Андрей Дражин хранит дома незарегистрированную символику – так сказано в постановлении о производстве осмотра. Сотрудники полностью осмотрели дом, сарай, гараж и баню, вели видеосъемку. Символики не нашли.

- После этого они заполнили какие-то документы и сказали снять табличку. Отец своей отверткой выкрутил болты и снял её. Рулеткой милиционеры замерили размеры и забрали. Отцу они сказали, что ему нужно проехать с ними поставить подпись. Но спустя время он позвонил на домашний телефон и сказал, что вернется только в понедельник, до этого будет находиться в ИВС.

В протоколе об административном правонарушении указано, что Андрей Дражин «вывесил на фасад своего дома для публичной демонстрации незарегистрированный в Беларуси бело-красно-белый флаг в виде трафаретной таблички». Этим, по мнению сотрудников милиции, он умышленно провел одиночный пикет без разрешения Ивановского РИК.

Андрей Дражин отметил, что с протоколом не согласен, пикет не проводил, а табличка не является флагом.

На утро понедельника, 29 марта был назначен суд. Процесс несколько раз переносили, в результате он состоялся только около 16 часов. Мужчину отпустили из ИВС, а на следующий день, 30 марта было назначено второе заседание. Суд признал мужчину виновным и назначил 40 базовых величин штрафа (1160 рублей). Андрей Дражин собирается обжаловать решение суда.

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