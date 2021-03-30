«Жене наложили швы, обкололи успокоительными»: узнали, как себя чувствует оператор банка в Петриковском районе, куда ворвался мужчина и забрал деньги из сейфа

Из банка пропали около 3 рублей и 1300 долларов. Фото: Следственный комитет

В понедельник 29 марта Елена Н., оператор банка из деревни Копцевичи Петриковского района, собиралась выйти на обед. В помещении банка она была одна, когда туда ворвался мужчина в балаклаве с предметом, похожим на пистолет. Он ударил женщину, связал ей скотчем руки и ноги, забрал ключ от сейфа и деньги. Как сообщает СК, из сейфа пропали 3005 белорусских рублей и 1301 доллар.

В милицию позвонил сотрудник службы безопасности банка, который увидел нападение по камере. Пострадавшая женщина запомнила приметы нападавшего, на незнакомого мужчину обратили внимание и местные жители. Подозреваемого задержали в соседней деревне. В сообщении СК сказано, что при себе у него был топор, предмет, похожий на пистолет Макарова, патроны и деньги. Возбуждено уголовное дело за разбой.

Пострадавшая сотрудница банка сейчас восстанавливается – то, что случилось, стало для нее большим шоком. Муж Елены, Николай, говорит, что и сам успокоился только сегодня.

- Сейчас мне уже нормально, но поначалу очень переживал. Жену сразу после этого увезли в больницу, осмотрели, наложили швы и обкололи успокоительными. Сейчас она отдыхает, пытается прийти в себя. Не знаю, сможет ли жена быстро вернуться на работу или понадобится отпуск – это надо с ней говорить.

О том, что происходило в те минуты в банке, Николай рассказать не может – говорит, еще не было возможности детально все обсудить с Еленой.

- Знаю, что никаких тревожных кнопок она не нажимала. Как только она покидает рабочее место, начинают работать датчики движения, сигнал передается в службу безопасности. Никто, конечно, такого не ожидал – у нас тихое место, никогда ограблений банка не было, и, надеюсь, больше не будет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Здрасьте. Денежки давайте!»

В январе 2020 года отделение банка ограбили в поселке Большевик Гомельской области. 25-летний гомельчанин вошел в отделение, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира деньги. Диалог оператора с грабителем попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал телеканал ОНТ:

- Здрасьте.

- Здрасьте.

- И что это такое?

- Денежки давайте! - Забирайте.

- Вы мне сюда давайте.

- Так они ж в сейфе!

- Если нажмете кнопочку, то ваши родные сегодня не придут домой.

- Хорошо.

Грабитель забрал около 11 тысяч белорусских рублей и, уходя, разрешил кассиру вызвать милицию, но не раньше, чем через 10 минут.

Через два месяца, как сообщали в милиции, этот же молодой человек попытался забрать деньги в агрогородке Бобовичи, но работник банка не выполнила требования и успела нажать на тревожную кнопку.

Парня задержали 4 марта. Он рассказывал, что похищенными из банка деньгами частично выплатил долги по нескольким кредитам, жил неделю в Санкт-Петербурге. Пластмассовые пистолеты покупал в отделе детских игрушек. По решению суда 6 лет он проведет в колонии и должен будет выплатить штраф – 2700 рублей.

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