Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 марта 2021 года: новый «чешский» штамм COVID-19, рост заболеваемости и беспокойство медиков Беларуси о зарплатах

Чиновники бьют тревогу, заявляя, что у многих стран возникает вопрос с доступностью вакцин от коронавируса. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В мире

Третья волна пандемии коронавируса продолжает в марте 2021-го года возрастать. И за последние сутки по всему миру было зарегистрировано свыше 518 тысяч новых случаев инфицирования, но и также свыше 8,9 тысячи смертей.

Всего же по официальным данным ВОЗ, которые аккумулирует ресурс worldometers.info, за весь продолжительный период пандемии коронавирусом заболели более 128 миллиона человек по всему миру, выздоровели от COVID-19 свыше 103,2 миллиона пациентов, но и скончались от коварного вируса почти 2,8 миллиона человек.

Если говорить о ситуации в разрезе континентов, то почти 40% всех новых случаев инфицирования за последние сутки приходятся на Северную и Южную Америки, на втором месте - Европа, а на третьем - Юго-Восточная Азия. Напомним, в статистке ВОЗ учитываются только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертях, предоставляемые официальными органами здравоохранения государств.

В Беларуси

Также продолжается рост числа заболевших коронавирусом и в Беларуси. За последние сутки на 29 марта Минздрав официально сообщил о 918 новых подтвержденных «ковидных», а также о 8 смертях.

В общем, с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился у 319 тысяч 599 человек, выздоровели и были выписаны 310 тысяч 189 пациентов, скончались 2 тысячи 227 человек с выявленным коронавирусом.

И хотя наша страна сейчас находится в периоде третьей волны COVID-19, медики уже поднимают вопросы о том, что будет «после пандемии». Например, главу Минздрава медработники спросили, что будет с зарплатами, которые внушительно выросли в последнее время благодаря именно ковидным надбавкам и доплатам.

- Уровень зарплат медиков и далее должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии, - поспешил их успокоить министр.

И заодно добавил, что только с осени прошлого года до весны 2021-го года государство выделило из бюджета дополнительно 1 миллиард белорусских рублей на оплату труда медработникам, сражающимся с коронавирусом.

Новости ВОЗ

Тем временем ВОЗ в очередной раз возвращается к теме появления COVID-19 и назвала самый вероятный сценарий происхождения коронавируса.

Во-первых, во Всемирной организации исключили гипотезу о лабораторной утечке «ковида». Дали статус «существенной» версии о вероятности прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку, но вот вариант с распространением коронавируса через пищевые продукты - маловероятным.

При этом, пока ученые бьются над происхождением COVID-19 его все новые штаммы-мутации продолжают вывялятся в разных уголках мира. Так в понедельник, 29 марта, новый штамм был выявлен в Чехии. Предварительные выводы ученых, на сколько это возможно, успокаивающие: эксперты полагают, что новый штамм не опаснее британской или южноафриканской мутаций.

Вакцинация от коронавируса

Не теряет актуальности, конечно, и вопрос вакцинации от коронавируса. У многих стран возникает вопрос с доступностью вакцин. В связи с этим, пишет ТАСС, германский министр Герд Мюллер призвал богатые страны поделиться вакцинами с бедными странами.

Чиновник при этом заявил, что некоторые страны обеспечили себя большим количеством вакцин, чем им необходимо. И привел данные о том, что для организации вакцинации по всему миру сейчас не хватает 35 миллиардов долларов, и обратился с призывом к властям России, Китая, США и Евросоюза приложить дополнительные усилия в сложившейся ситуации.

- Находясь в богатых странах, мы не можем отгораживаться от других, Это не та солидарность, которая остановит этот вирус, - заявил министр.

С похожим заявлением выступил и премьер-министр Канады, который призвал обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса.

- Эта пандемия показала разрывы и неравенства в наших экономиках и в наших сообществах. Чтобы двигаться дальше, мы все должны работать вместе. В первую очередь мы должны убедиться, что у всех (стран - Прим.) есть доступ к безопасным вакцинам (от коронавируса - Прим.),- цитирует канадского премьера Джастина Трюдо ТАСС.

В то же время параллельно с проблемой вакцинации страны стремятся спасти наиболее просевшую из-за пандемии отрасль экономики - туризм. Например, в ЕС проанонсировали уже в ближайшее время появление сертификатов вакцинации от коронавируса и даже назвали сроки. Сертификаты, заявляют специалисты, будут бесплатными и, вероятно, хотя и не будут обязательными, но могут стать требуемыми к предъявлению при пользовании услугами авиакомпаний.

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