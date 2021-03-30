«Изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен»: в Минске говорили о распределении полномочий между органами власти

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В начале мероприятия президент пояснил, почему на начальном этапе становления и развития Беларуси решение существенного пласта вопросов было, в конечном счете, замкнуто именно на нем.

- Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сберечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит (и я надеюсь, будет принадлежать) белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества, выстроить ключевые институты власти, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Александр Лукашенко напомнил собравшимся, что задача изучить возможности перераспределения полномочий и усиления ответственности между различными органами или ветвями власти была поставлена им еще в 2020 году. Поручение выполнено: правительство, местные органы власти и парламентарии подготовили ряд инициатив.

- Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта новой Конституции на референдум мы должны этот процесс закончить, - сказал Александр Лукашенко.

Очертил он и тот спектр вопросов, в которых «размывать полномочия главы государства мы не будем». Прежде всего, это вопросы, касающиеся земельных отношений.

- Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно. Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние, - высказал свою позицию Лукашенко.

Он подчеркнул, что перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все «за» и «против» по каждому пункту. При этом основные приоритеты - комфорт и благосостояние населения.

- Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет диктатор и авторитарный руководитель - мы тоже не знаем. Это важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции, - приводит слова Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.

Президент вместе с тем считает, что в Беларуси в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий сильную президентскую власть необходимо сохранить.

- У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет, - отметил Александр Лукашенко.

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