Куличи, райндлинги и козунаки: шеф-повар делится простыми рецептами пасхальной выпечки разных стран

Пасхальная сдоба - неотъемлемая часть традиций в разных странах.

Вы думаете только мы печем пышные куличи на Пасху? Этот праздник христиане отмечают во всем мире, и пасхальная сдоба - неотъемлемая часть традиций в разных странах. Но рецепты, передающиеся из поколения в поколение, у всех свои. Так, в Португалии пекут пасхальный хлеб фолар с марципанами, фенхелем и корицей. В Италии обычный в принципе кекс с миндальной глазурью выпекают к Пасхе обязательно в форме голубя («коломба паскуале» переводится как «пасхальная голубка»). Если есть желание разнообразить праздничные угощения пасхальной выпечкой разных стран мира - дерзайте. Шеф-повар, фуд-блогер и автор кулинарных книг Татьяна Назарук поделилась рецептами пасхальной выпечки, которые не требуют особой подготовки и опыта.

Татьяна Назарук.

Райндлинг - австрийский пасхальный хлеб

Ингредиенты (форма для кекса 26 см с отверстием посередине):

Тесто:

молоко - 250 мл

сухие быстродействующие дрожжи - 7 г

сахар - 70 г

сливочное масло - 70 г

яйцо - 1 шт.

желтки - 2 шт.

мука - 550 г.

Начинка:

сливочное масло - 50 г

сахар - 50 г

корица - 1,5 ст. л.

изюм - 150 г.

Райндлинг.

Готовим тесто. Растопили масло, остудили до комнатной температуры. В теплом молоке разводим дрожжи, добавляем сахар, масло, яйцо и желтки. Кладем муку, досыпая ее постепенно. Замешиваем гладкое мягкое тесто. Накрываем его в миске полотенцем и оставляем подходить на 1 - 1,5 часа - за это время оно должно увеличиться в объеме вдвое. Обминаем тесто и кладем на присыпанный мукой стол. Растягиваем в условный прямоугольник длиной около 50 см и толщиной около сантиметра. Растапливаем масло для начинки и хорошо смазываем им тесто. Посыпаем сахаром и корицей, кладем изюм. Сворачиваем в рулет, начиная с широкой стороны. Перекладываем заготовку в хорошо смазанную форму. Накрываем полотенцем и оставляем для расстойки на 40 минут. Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем в ней райндлинг до готовности около 45 - 50 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой - из готовой булки она должна выходить сухой. Остужаем райндлинг, посыпаем сахарной пудрой.

***

Болгарский козунак

Ингредиенты (на 2 штуки):

мука - 600 - 700 г

свежие дрожжи - 15 г (или 5 - 7 г сухих)

теплое молоко - 125 мл

теплая вода - 125 мл

сахар - 125 г

яйцо - 2 шт.

сливочное масло - 100 г

апельсиновый ликер - 2 ст. л.

цедра 1 апельсина

изюм - 150 г (можно больше, если любите) 150 г.

Для посыпки: 1 яйцо и 2 ст. л. сахара.

Козунак.

Разводим дрожжи в смеси теплого молока и воды (температура не выше 42 градусов) с добавлением 2 ст. л. сахара. Оставляем на 10 - 15 минут до появления шапочки. Добавляем цедру, яйца, ликер, масло и оставшийся сахар, перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Если оно немного липнет - это нормально. Формируем из теста шар и кладем в миску. Накрываем пищевой пленкой и отставляем в теплом месте подходить на 1,5 - 2 часа. Оно должно увеличиться в объеме втрое. Тесто обминаем, добавляем изюм и вымешиваем 10 минут. Делим на две части, каждую из них - еще на три, формируем жгуты и заплетаем косу. Кладем булки на застеленный пергаментом противень на достаточном расстоянии друг от друга. Оставляем подходить примерно на час, накрыв полотенцем. Затем смазываем взбитым яйцом, посыпаем сахаром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем до золотистой корочки 25 - 35 минут в зависимости от особенностей конкретной духовки.

***

Пасхальная баба

Ингредиенты (на две формы 16 см в диаметре):

Опара:

молоко комнатной температуры - 200 мл

свежие дрожжи - 30 г (или 10 г сухих)

сахар - 25 г

пшеничная мука - 65 г

Тесто:

пшеничная мука - 375 г

сахар - 150 г

растительное масло - 45 мл

желтки - 8 шт. (от яиц С-1)

молоко комнатной температуры - 100 мл.

Начинка:

изюм и цукаты - 350 - 400 г

темный ром или бренди - 75 мл.

Пасхальная баба.

Сухофрукты и цукаты нарезаем и замачиваем в роме или бренди. Периодически перемешиваем. Готовим опару: разводим дрожжи в молоке, добавляем муку и сахар, перемешиваем до однородного состояния. Накрываем тарелкой и оставляем при комнатной температуре на час. За это время опара увеличится в объеме и пойдет пузырями. Готовим тесто: 2 желтка взбиваем с 50 г сахара в пышную белую массу, кладем в чашу миксера опару, желтковую массу, муку, вливаем молоко. Вымешиваем тесто, оставляем его на 30 минут. После вливаем в него масло и вымешиваем до однородного состояния. Формируем из теста шар и оставляем при комнатной температуре на 1,5 - 2 часа. Готовое тесто обминаем, нарезаем на кусочки и возвращаем в чашу миксера. Оставшиеся 6 желтков взбиваем с сахаром до получения светлой пышной массы. Добавляем к кусочкам теста и вымешиваем до однородного состояния. Оставляем на 30 минут. Сухофрукты слегка отжимаем, смешиваем с ложкой муки. Добавляем в тесто и перемешиваем. Кладем тесто в смазанные формы и оставляем подходить на час. Затем ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и выпекаем до готовности около 30 минут. Вынимаем, аккуратно вытряхиваем из формочек и остужаем на решетке. Украшаем глазурью или посыпаем сахарной пудрой.