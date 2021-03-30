Фаны «Евровидения» призывают Макса Барских и Zivert участвовать в конкурсе в следующем году

Макс Барских и Zivert во время съемок клипа. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом. И результат стоил того - клип «Bestseller», снятый в стиле биберпанк, посмотрели более 11 миллионов зрителей (фактически, по миллиону в сутки!). Он находится на первом месте в разделе музыкальных трендов YouTube в Украине и России, а также в топе в Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане.

Рабочий момент съемок. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект.

Видео стало настолько популярным, что вызвало волну обсуждений в европейских СМИ касательно участия Макса Барских и Zivert в конкурсе «Евровидение» в следующем году. За выдвижение их кандидатур высказались обозреватели и фаны песенного конкурса в Великобритании, Финляндия, Ирландия, Польша и других стран Евросоюза.

Zivert Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Финское издание Escbeat считает, что на этот раз никаких «возможно» и Escbeat вспоминает всю историю вокруг Барских и песенного конкурса с 2012-го года. Вердикт Финляндии однозначен: «Bestseller» — не только успешный сингл, но еще и многообещающее заявление, которого все так давно ждали: оба артиста, Барских и Zivert, обязаны выступить на «Евровидении»!»

Алан Бадоев выступил режиссером клипа Bestseller. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Портал Eurovision Ireland выпустил статью «Будет ли Макс Барских представлять Украину на «Евровидении» в 2022 году?». Ирландское сообщество тоже ждет его выступления — в финале своей заметки Eurovision Ireland пишут: «Надеемся, Макс покажет всей Европе — и заодно всему миру — свой звездный талант!»

Zivert Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Англичане тоже уверенны, что Барских с Zivert стали бы идеальными участниками «Евровидения» — об этом пишет британское издание Esccovers, специализирующееся на новостях песенного конкурса.

Такого Макса вы еще не видели! Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Присоединилась к мнению коллег и Польша. На портале Dziennik Eurowizyjny вышел аналитический разбор последних событий и слухов вокруг «Евровидения», в котором важное место уделяется кандидатуре Макса Барских и Zivert на предстоящем конкурсе в 2022-м году.