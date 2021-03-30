Алимбекова и Сола оживили белорусский биатлон: топ-5 достижений биатлонного сезона-2021 для Беларуси

Алимбекова (слева) и Сола провели лучший сезон в своей карьере. Фото: biathlon.by

Сенсационная медаль Анны Сола

В последнем спринте перед чемпионатом мира Анна заняла 44-е место, допустив 4 промаха и отстав от победительницы почти на 2 минуты. Ну, какие, скажите, здесь надежды могли быть?! Но через месяц на чемпионате мира она каким-то чудесным образом отстрелялась на ноль, при этом показав 9-ю скорость дня, и заняла 3-е место. После финиша Анна сказала, что готовилась к этой медали с начала сезона, но при этом осознать, что она бронзовый призер, все еще не может.

И нам тоже было трудно осознать. Это была первая медаль сборной после 2017 года, когда Домрачева завоевала серебро.

Завершила сезон Сола также уверенно - 3-е место в гонке преследования. В итоге - 23-место в общем зачете Кубка мира.

Первая победа Алимбековой

Динара разбудила нас от многолетней спячки, когда вдруг выиграла на втором этапе Кубка мира спринт, а затем взяла серебро в преследовании. «Травмы были забыты, стрелковая техника улучшилась, а лыжная техника подстроилась под требования сегодняшнего высокоскоростного биатлона», - такой вывод сделал официальный сайт Международной федерации биатлона.

Динара - олимпийская чемпионка-2018 в эстафете, но в личных гонках она была далека от элиты. А тут ворвалась в топ-10, да так там и осталась до конца сезона, заняв в Кубке мира 7-е итоговое место. Всего в ее активе четыре личных призовых места.

Кроме того, она получила приз как лучшая молодая (до 25 лет) гонщица мира.

Прорыв в скорости и стрельбе

Алимбекова сделала прорыв по всем статьям. В стрельбе она повысила общий процент попаданий с 76,7% до 83,7%. А среднее время отставания на километр (в спринте) от среднего времени пяти лучших результатов - 3 секунды, в прошлом году - 12,6.

«Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. (…) Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее», - говорила Динара журналу «Лыжный спорт».

Анна Сола бежала еще быстрей, чем Алимбекова - отставание от лучших результатов 2,5 секунды в этом сезоне против 9,8 в прошлом. А в некоторых гонках Сола была самой быстрой среди всех конкуренток.

Вот только в стрельбе у нее прогресса нет - в прошлом сезоне процент попадания - 69,2, а в этом - 69,6.

Анна так себя покритиковала: «94 штрафных круга = более 14 километров , это практически 2 спринта по штрафному кругу, и это не считая индивидуальных гонок ... Однозначно есть над чем работать».

Успех в Кубке наций

Отрадно, что Алимбекова и Сола - воспитанники белорусского биатлона с первых же своих шагов, а не привозные биатлонистки. В эстафетах им компанию составили Ирина Кривко и Елена Кучинкина (она из России). Дважды наш эстафетный квартет финишировал вторым. А в общем белорусская команда заняла в Кубке наций 5-е место. В прошлом сезоне было лишь 12-е. Таким образом, белорусская сборная сможет в следующем сезоне выставлять на спринтерскую и индивидуальную гонку не четырех биатлонисток, а шесть. Правда, во втором эшелоне надежда в основном на прогресс юниорок.

Прогресс Смольского

Мужская сборная выступила не так ярко - в Кубке наций она заняла 9-е место (было 10-е), а наш лидер - Антон Смольский - в общем зачете финишировал 26-м. Но учитывая молодость Антона (ему 24 года), есть надежды на его дальнейший прогресс. Лучшие свои результаты он показал на последнем этапе, когда в трех личных гонках подряд занимал места с 17-го по 19-е. У Антона есть прогресс и в скорости, и в стрельбе.