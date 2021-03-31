Почему не стоит утолять голод кефиром и как понять, носить ли бандаж беременным: книги, которые отвечают на вопросы

"Обман веществ", автор доктор Павлова

Доктор Павлова

«Обман веществ»

Почему жир и сахар убивают наше здоровье и молодость и как с этим бороться

"Обман веществ", автор доктор Павлова

Казалось бы, тема похудения уже изучена до мелочей, и, начитавшись рекомендаций в интернете, практически каждый может считать себя экспертом по похудению. Книга (или, если быть точным, настоящий хит) доктора Павловой не содержит каких-то революционных знаний, зато в ней четко, по полочкам и очень доступным языком рассказывается, что нужно сделать, если вы решили похудеть.

Теперь я знаю также, почему не стоит утолять голод кефиром - при низком гликемическом индексе (который, по идее, должен давать длительное насыщение) обладает парадоксально высоким инсулиновым индексом. А это сразу вызывает выброс инсулина и, как следствие, растущий аппетит. Или какие, казалось бы, невинные, фрукты могут провоцировать нарушение сердечного ритма.

Доктор Павлова расскажет и о том, как влияет сахар на ваш внешний вид и как любовь к шоколаду может стать причиной угревой сыпи. В общем, очень полезная книга, помогающая разобраться в себе и своих пищевых привычках.

Татьяна Буцкая

«Адвокат беременных»

Ваш будущий ребенок под защитой

"Адвокат беременных", автор Татьяна Буцкая

Вы беременны и по каждому тревожному звоночку забираетесь в интернет, где вас пугают еще больше? Понимаем, трудно сохранять спокойствие, когда вокруг столько советчиков, которые, не моргнув глазом, выдают сомнительную информацию. Не лучше ли обратиться к специалисту, который развеет все ваши страхи?

Татьяна Буцкая. Книга написана в интересной форме - будто бы фразами из судебного заседания и ответами на них автора, который вместе с врачами-акушерами рассматривает «дела» о самых популярных страхах будущих мам. Опытные врачи расскажут, можно ли беременным летать в самолете, пить вино и кофе, колоть ботокс, заниматься сексом. А еще, что будет, если будущая мама заболела гриппом или краснухой, нужно ли носить бандаж, стоит ли опасаться переношенной беременности и повышенного давления. Наконец, как наладить грудное вскармливание и научиться не бояться младенческих колик и плача.

Одним словом, перед вами «Адвокат беременных», который успокоит и убедит вас, что большинство проблем - обычные страшилки, к которым нужно относиться с улыбкой.

Нана Погосова

«Близко к сердцу»

Главные вопросы про здоровье сердца, на которые важно вовремя получить ответ

"Близко к сердцу", автор Нана Погосова

Тема, касающаяся сердечно-сосудистых заболеваний, без сомнений, интересна многим, особенно если ваш возраст 50+. Чтобы продлить активную жизнь, чтобы сердце работало без сбоев, нелишним будет знать, какие продукты полезны для здоровья, что нужно делать, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, и даже как правильно измерять артериальное давление.

Автор книги - кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Нана Погосова - отвечает на 200 самых важных вопросов о нашем сердце. Вся информация основана на строго проверенных научных данных и результатах исследований, проведенных ведущими учеными мира. Причем о сложном написано очень простым и доступным языком.

Вопросы выделены жирным шрифтом и отличаются по цвету от всего остального текста (кстати, набранного крупно - самое то в 50+), поэтому книгу можно читать общим текстом или сначала найти ответы на больше всего интересующие вас вопросы.

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