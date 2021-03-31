«Утром был запах канализации из крана, а ночью детям вызывали скорую»: в Бешенковичах авария на водопроводе, горожане говорят об отравлениях

Неприятный запах воды жителе Бешенковичей почувствовали еще в воскресенье, 28 марта Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На странный запах воды из крана жители Бешенковичей стали жаловаться 28 марта. По информации местных властей, поломка водопровода случилась в ночь с 29 на 30 марта. Ее устраняла аварийная бригада Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал». С утра 30 марта к домам, где люди жаловались на плохое качество питьевой воды, подвезли воду в цистернах. Жителям рекомендовали не использовать водопроводную воду для питья, пока работы не будут закончены. В районной газете «Зара» уточняли, что жалобы на качество воды массово поступали только от жителей домов по улице Молодежная.

В пробах воды не нашли патогенной микрофлоры, которая вызывает сальмонеллёз или дизентерию – такие результаты были на 8 утра 31 марта. Об этом сообщили в Бешенковичском райисполкоме и уточнили, что воду по-прежнему не рекомендуют использовать для питься. Проводится эпидрасследование.

Недомогание из-за воды почувствовали многие жильцы пострадавших домов, хуже всего это состояние переносили дети. По последней информации, опубликованной на сайте райисполкома, в больнице находятся шесть детей.

Светлана Рощина, главный врач Бешенковичской центральной районной больницы рассказала телеканалу СТВ об их состоянии:

- Проведена симптоматическая терапия. Состояние детей удовлетворительное. Они оставлены под наблюдением просто в связи с особенностями детского возраста. Забраны биологические материалы на исследование, проводится проверка, связаны ли эти случаи между собой.

«В больницу забрали племянницу, потом стало плохо маме, папе и брату»

Марина рассказывает, что ее сын был на каникулах у бабушки и дедушки в Бешенковичах.

- Все началось 28 марта. Мама с утра почувствовала запах канализации, когда утром мыла посуду. То, что это пахнет вода, не поняла, так как воду из-под крана с утра никто в семье не пил, но все мыли руки. В течение дня все было хорошо, вечером в 18.30 у сына начал болеть живот в области желудка. Через некоторое время начался понос, поднялась температура до 38 градусов и началась сильная рвота. Состояние было настолько плохое, что он не мог дойти до туалета. Ребенок был весь бледный, ледяной и мокрый. Был сильный озноб. Такое состояние длилось до 6 утра.

Ночью, продолжает Марина, стало плохо ее трехлетней племяннице. Симптомы у девочки были такие же, как и у сына Марины.

- Ей сначала вызвали «скорую» - медики сделали укол. Потом часа в 3 ночи ей стало хуже, отвезли в больницу. Сейчас она под капельницей. Ночью стало плохо и маме, утром – папе и брату.

По словам Марины, вода пахла канализацией 28, 29 и 30 марта - только 31 марта запах исчез.

- Родным уже чуть легче, но чувствуют себя плохо. Слабость и температура еще держится. Отдельное спасибо врачам, они оперативно реагировали и помогали с лечением. Самое страшное - никто вовремя не предупредил людей о том, что с водой проблема. Очень бы хотелось, чтобы виновные люди были наказаны за причинение вреда здоровью людей.

Еще одна жительница поселка, Кристина, рассказывает, что из-за воды по очереди слегла вся ее семья.

- 28 марта вечером ближе к 21 часу появился неприятный запах от воды, дальше все становилось только хуже. У детей появилась тошнота, рвота, диарея. У мужа состояние было лучше, у меня эти симптомы возникли сегодня (31 марта. - Ред). Лечимся дома, врачей не вызывали. У подружки 13-летняя дочка под капельницами лежит.

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