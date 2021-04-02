«Многих людей можно было бы спасти, обратись они к врачу в период депрессии»: психиатр – о самоубийствах белорусов и что на них влияет

Врач-психиатр Сергей Игумнов говорит, что повторяющиеся мысли о суициде могут быть тревожным звоночком - чем больше они "липнут", тем больше вероятность их осуществления Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Беларусь давно входит в десятку стран-лидеров по количеству самоубийств. Как меняется ситуация с годами?

- Мы видим динамику. В целом она положительная, но с колебаниями, - объясняет Сергей Игумнов, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической и консультативной психологии Института психологии БГПУ им. М.Танка, врач-психиатр высшей категории. - В период с 1994 до 2001 уровень суицидов был, по мировой статистике, сверхвысоким – больше 30 случаев на 100 тысяч населения. В масштабе республики – это от 2 до 3 тысяч совершивших самоубийство. Потом началось некоторое снижение. Особенно активная динамика наметилась в период с 2010 по 2015 год. Для сравнения: в 2009 уровень суицидов на 10 тысяч человек был 28,3, в 2012 – 20,5, в 2018 - 19. Мы потихонечку выходим из числа стран, где количество суицидов составляет существенную проблему национальной безопасности.

С 1994 до 2001 уровень суицидов в Беларуси был, по мировой статистике, сверхвысоким – больше 30 случаев на 100 тысяч населения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Большинство суицидов совершают мужчины?

- Однозначно. В России в 2017 году было 24,7 мужских суицидов на 100 тысяч населения, а женских – 4,4. Пятикратная практически разница. Это характерно для большинства европейских стран. Но в Китае и Индии, к примеру, количество женщин, уходящих из жизни путем суицида, больше, чем число мужчин. За счет громадности населения это выравнивает гендерную пропорцию по всему миру.

Почему так происходит? Безусловно, влияют и гендерные стереотипы, ожидания от общества – мужчина должен быть сильным, содержать семью, не должен демонстрировать свои эмоции («мальчики не плачут»). Это может приводить к затруднениям – человек не может адекватно реагировать на стресс. Другая проблема – это большая распространенность зависимостей среди мужчин. Алкогольная – самая массовая из них. Здесь я могу привести результаты белорусских исследований, проведенных в 2000-х по Минску. В трупах 60% людей, которые окончили жизнь суицидом, обнаруживались опьяняющие дозы алкоголя. И в то же время только 6% этих мужчин стояли на учете в наркологическом диспансере. То есть не только явный алкоголизм, но и латентный, скрытый.

Депрессия длится не меньше двух недель - при этом нарушается сон, аппетит, и все возможности получения жизненной радости Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Чем более выражена депрессия, тем хуже она человеком распознается»

- В армии солдат, выросших в неполных семьях, включают в «группу риска». Действительно ли состав семьи сильно влияет на то, что человек потенциально может совершить суицид?

- Скорее, больше имеет значение суицидальная история – были ли среди кровных родственников самоубийцы. Это не значит, что, если отец совершил суицид, сын обязательно последует его примеру. Но увеличивается вероятность колебаний от импульсивно-безрассудного поведения до резко сниженного настроения, которое характеризует депрессию. Плюс имеет значение нейробиологическая предрасположенность.

Семья, безусловно, имеет значение, но, по данным исследований, проведенных у нас и в России, большее значение имеет факт семейного насилия - как физического, так и психологического.

- То есть человек рождается уже с предрасположенностью к самоубийству или без нее?

- В общем-то, да. Может быть абсолютная невосприимчивость к депрессивным состояниям, когда на человека обрушиваются все беды, как на Библейского Иова Многострадального, но он продолжает жить.

По словам врача-психиатра, уровень образования людей, которые совершают суицид – в целом ниже среднего Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если эта предрасположенность все же есть, как себе помочь?

- Когда появляется острая боль в животе – современный человек ведь не ложится в ожидании смерти и не пытается провести эвтаназию, а обращается к специалисту, который в большинстве случаев помогает. Точно так же острая душевная боль – один из предвестников суицидального поведения, должна быть причиной немедленного обращения к специалисту.

- Что такое эта острая душевная боль, о которой вы говорите и как ее отличить от других состояний?

- Истинная депрессия характеризуется продолжительностью. Она длится, по международным критериям, не меньше двух недель. И при этом нарушается сон, аппетит, и все возможности получения жизненной радости. Крайне тягостное состояние. Но проблема заключается в том, что чем более выражена депрессия, тем хуже она человеком распознается. Ему кажется, что весь мир близится к концу, сам он наказан за что-то или виновен. Здесь очень важно, чтобы люди рядом были готовы помочь. Многих можно было бы спасти, обратись они в период депрессии к врачу. Суицидология в рамках психиатрии – это приблизительно то же самое, что и реаниматология в рамках общей медицины - набор быстрых и эффективных методов, направленных на сохранение человеческой жизни.

Во время пандемии и самоизоляции число самоубийств во многих странах увеличилось Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Во время пандемии и самоизоляции число самоубийств во многих странах увеличилось»

- Расскажите о факторах риска, которые могут привести к самоубийству.

- Самые значимые - лично-семейные конфликты. В том числе несправедливое отношение со стороны окружающих, чаще всего со стороны близких. Ревность, супружеская измена и развод. Потеря значимого близкого. Неудовлетворенность поведением и качествами других людей, которые для вас значимы. Одиночество - у людей одиноких больше вероятность суицидального поведения. Разные формы социальной изоляции. Недостаток внимания и заботы со стороны окружающих, особенно в подростковом и пожилом возрасте.

Вторая группа факторов – состояние психического здоровья. Среди людей, заболевших тяжелыми психическими расстройствами, наибольший риск совершения суицида - у молодых пациентов с изначально высокими, но разрушившимися социальными амбициями. Они считают, что стали никем, что их «отвергают и презирают» окружающие.

- Один из факторов, который вы назвали – социальная изоляция. То есть во время пандемии, когда люди закрыты дома, вырастает число самоубийств?

- Есть данные об увеличении числа суицидов во многих странах. Как и о росте случаев домашнего насилия. Оно тоже может быть источником суицидального поведения.

- А правда, что чем больше ожиданий от себя и требований, нереализованных амбиций, тем выше риск совершить суицид?

- Я сказал бы, что уровень образования людей, которые совершают суицид – в целом ниже среднего. Все-таки при наличии высокого интеллекта, обычно в наши дни коррелирующего с уровнем образованности, у человека больше способов решить проблему.

- Расхожее мнение: большинство людей, которые совершили суицид, страдали психическим расстройством. Так ли это?

- По данным экспертов ВОЗ, то или иное расстройство психики или поведения можно было установить у большинства. Не меньше 40% самоубийц страдали депрессивными расстройствами. Самую большую проблему составляют расширенные суициды – там, где человек, страдающий депрессией, стремится забрать с собой близких людей в силу извращенного альтруизма. Например, летчик немецкой компании German Wings, который совершил умышленное крушение пассажирского самолета (свыше 150 жертв) ранее, как выяснило следствие, неоднократно анонимно обращался к частнопрактикующим психиатрам по поводу депрессивного настроения и мыслей о смерти. Это показывает, что при приеме на социально значимые профессии необходим тщательный профессиональный отбор и особое внимание психическому здоровью.

«В странах, где используют чрезмерно жестокие наказания, увеличивается риск суицидов»

- Если хоть один раз возникла мысль о суициде – это тревожный звонок и надо идти к специалисту?

- Должны обращать на себя внимание все случаи суицидальных мыслей, особенно прилипчивых и повторных. Доказано – чем больше они «липнут», тем больше вероятность их осуществления.

- Как вы относитесь к такому виду "терапии", как посиделки с друзьями за бутылочкой вина вместо визита к психотерапевту?

- Можно ответить только словами Омара Хайяма: «Кто знает, сколько, где и с кем – тому вино разрешено, а прочим запретил Аллах». Если это действительно компания друзей, а не собутыльников, и они собираются с целью оказать поддержку, а не напиться вусмерть – такой вариант возможен. В прочих случаях следует слушаться Омара Хайяма. Всякий алкоголь – депрессант центральной нервной системы. На фоне больших доз мы видим снижение настроения, заторможенность, человек начинает вспоминать плохое из своей жизни, не говоря уже о состоянии похмельного синдрома.

Не меньше 40% самоубийц страдали депрессивными расстройствами Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Правда ли, что люди обычно не уходят без предупреждения и можно заметить какие-то признаки?

- В большинстве случаев предупреждающие сигналы есть. Прежде всего – изменение поведения, даже отталкивание руки помощи, хотя объективно человек в ней нуждается. Могут быть другие вещи: символическое прощание с окружающими. Когда человек, не склонный к этому, дарит какие-то ценные вещи на память, без каких-то явных факторов риска оформляет завещание. Социальная изоляция без видимых причин. Часто люди на самом деле не хотят совершать самоубийство, они хотят, чтобы им помогли. В Москве был случай, когда кадровый офицер, которому грозило сокращение по службе, разные неприятности, решил застрелиться из табельного пистолета. Для верности он надел петлю и сел на перила балкона шестого этажа. Прогремел выстрел – человек падает. Веревка обрывается, он падает в кусты, которые амортизируют удар, и офицер ограничивается переломом ноги, а пуля прошла по касательной. Два месяца спустя с букетом роз он благодарил своих лечащих врачей.

- Как влияет на человека политическая, экономическая ситуация в стране? Не так сильно, как семейные конфликты?

- Выражение «своя рубашка ближе к телу» оправдано и в этом случае (как я уже говорил, самые значимые - лично-семейные конфликты). Хотя вместе с тем судебное преследование, наказание, позорящие ситуации – тоже фактор риска. В странах, где используют чрезмерно жестокие наказания, увеличивается риск суицидов – такое отмечалось во времена репрессий ХХ века.

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