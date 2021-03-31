Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 марта 2021 года: новые правила и меры в Польше и Болгарии, начало записи на вакцинацию в Беларуси

Глава ВОЗ констатирует, что на 31 марта 2021 года все еще неизвестен источники коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило на 31 марта 2021-го года 128,6 миллиона случаев. Такие данные опубликовал ресурс worldometers.info, основываясь на официальной информации ВОЗ. Также за сутки более чем на 8 тысяч выросло число летальных исходов, смертность от коронавируса по всему превысила 2,8 миллиона.

Самое большое числе подтвержденных случае COVID-19 зарегистрировано на этот период в США (более 31 миллиона случаев), за Штатами по убыванию следуют Бразилия, Индия, Россия, Франция, Англия, Италия, Испания, Турция и другие.

В Беларуси

Минздрав Беларуси сообщил на 30 марта еще о 995 новых подтвержденных случаях «ковида» и о 10 смертях за сутки.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 320 тысяч 594 человека с положительным тестом на коронавирус. За это же время выздоровели 310 тысяч 983 пациента, скончались, по официальным данным, 2 тысячи 237 пациентов с выявленным коронавирусом.

При этом белорусские власти заявили, что уже в апреле все желающие в Беларуси смогут пройти вакцинацию от коронавируса. В Минске для этого уже открыли онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19.

Пока белорусов вакцинируют или российской, или китайской вакциной от коронавируса. Какой именно - определяет лечащий врач после тщательного изучения анамнеза пациента. Перед вакцинацией врачи еще обращают внимание на хронические заболевания, острые заболевания, а также аллергические реакции на предыдущие вакцинации. Желающий получить прививку должен не болеть коронавирусной инфекцией либо же перенести ее за 3 - 6 месяцев перед вакцинацией.

Источник и мутации COVID-19

В Минздраве Израиля на весь мир объявили о новом штамме коронавируса. Как замечают израильские ученые, новая мутация является местной и циркулирует в стране еще с 2020-го года, а сейчас - «идет на убыль».

Также они отмечают, что новый штамм коронавируса не имеет клинического или эпидемического значения, не вызывает роста темпов инфицирования коронавирусом, не приводит к тяжелым формам заболевания и не влияет на эффективность вакцины.

При этом ВОЗ продолжает искать источник COVID-19. Специалисты посетили недавно Китай, подготовили 40-страничный доклад, но… однозначно сказать об источнике «ковида» пока не берутся.

- На данном этапе источник вируса COVID-19 все еще не обнаружен. Касаемо ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути. Мы пока еще не нашли источник данного вируса и должны продолжать следовать дорогой науки, - заявил Тедрос Гебрейесуса.

Пандемический туризм - еще один сложный год?

Тем временем многие государства стараются хоть как-то подготовиться к началу туристического сезона летом 2021-го года.

Например, Болгария, которая ранее объявляла, что начнет турсезон с мая, уже в следующем месяце начнет послаблять антиковидные меры: открывать общепит, музеи, театры, фитнес-центры, а также ясли, детсады и школы. Однако послабление мер, увы, не связано с заболеваемостью - болгарский Минздрав, наоборот, констатирует рост новых случаев инфицирования «ковидом» в последние недели.

Другим путем из-за обострения ситуации с заболеваемостью пошла Польша. Страна-соседка с 30 марта ввела новые правила для въезда в страну из-за коронавируса. Разные правила будут действовать для въезжающих из Шенгенской зоны и из других государств.

- Путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Но смогут и его не отбывать, если предоставят тест с отрицательным результатом, который был сделан за 48 часов до пересечения границы. В случае других стран - у путешественников не будет такой возможности, они должны отправиться на карантин даже в том случае, если тест на COVID-19 будет тоже отрицательным, - заявил замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала.

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