8:0: сборная Бельгии разгромила сборную Беларуси, установив новый антирекорд

Фото: abff.by

Рейтинг команд говорит сам за себя. Бельгия занимает в рейтинге ФИФА 1-е место, а Беларусь лишь 88 строчку. Эта разница в классе и является, видимо, объяснением количества забитых мячей.

Фото: abff.by/

Белорусы в гостях играли вторым номером, выстроив плотную защиту. На острие атаки в этот раз не оказалось Лаптева, и дуэт Лисаковичу составил Кендыш.

Уже на первой минуте матча бельгийцы проверили на готовность Гутора. Александр хладнокровно погладил мяч перчатками выше перекладины.

На пятой минуте - реальная угроза воротам белорусов, и Наумов в падении выбивает мяч за лицевую линию. Через несколько секунд Бачуайи пробивает сильно по центру, но Гутор на месте.

Первый раз белорусы приблизились к штрафной лишь на 12-й минуте матча, но пас на ход Лисаковичу был неточен. На 14-й минуте матча Бачуайи после паса Доку открывает счет, а спустя три минуты Ванакен его удваивает.

Фото: abff.by

На 24-й минуте белорусы впервые добрались до штрафной сборной Бельгии, но пас в никуда Полякова нивелировал все усилия. После Кендыш на перехвате зацепился за мяч, подставился корпусом,тем самым заставив бельгийца фолить. Штрафной взялся реализовывать Стасевич, но после отскока мяч попал к Кисляку и был заблоктрован.

Все попытки белорусов играть на ход Лисаковичу неудачны. К тридцатой минуте матча процетное соотношение владения мячом не в нашу пользу - 70 к 30. А на 38-й минуте Троссард из-за пределов штрафной отличным ударом счет доводит до 3:0. Гутор бессилен против сильного и точнейшего удара.

Первый тайм прошел при полном доминировании бельгийцев. Но после перерыва и нескольких замен в стане обеих команд ход матча не изменился. 48-я минута - Дэннис Прат бьет опасно из-за пределов штрафной, Джереми Доку из под игрока бьет Гутору удается парировать. Вскоре Прат поднимает счет - пять безответных мячей. И всех уже волнует, пожалуй, только одно: окажется ли побит антирекорд в игре со сборной Австрии.

Лисакович на мастерстве, взяв игру на себя и обыграв бельгийцев, выводит Кендыша на стопроцентную позицию, но увы - мимо. Тренер белорусской сборной Михаил Мархель меняет явно подуставшего Кисляка на Маевского, Иван игру усиливает, выглядит свежо и активно.

Фото: abff.by

Матч проходит практически без фолов, и это не заслуга тактичных белорусов. Просто не успевают ребята даже фолить на бельгийцах, которые действуют быстро и слаженно, как в атаке, так и организванно возвращаясь в оборону.

На 61-й минуте проблеск активных действий со стороны сборной Беларуси. Лисакович зарабатывает угловой, который исполняет Стасевич. Удар разыгрывают навесом на Кендыша в штрафную опасно, но судья фиксирует вне игры. Спустя четыре минуты еще раз видим усилия капитана сборной Беларуси - и снова не результативно.

Далее сложно и больно перечислять все возникшие эпизоды. Итог - 8:0, по голу за каждый десяток в разнице рейтингах сборных Беларуси и Бельгии.

Что добавить? Пусть последняя аналогия будет лишь статистикой, а не закономерностью.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Бельгия - Беларусь 8:0

Лёвен. Стадион "Ден Дреф".

Судья: Румшас Донатас.

Бельгия: Миньоле (вратарь), Алдервейрелд, Денайер (46мин. Боята), Вертонген (капитан) (64 мин. Дендокер), Менье, Прат (71 мин. Тилеманс,), Ванакен, Азар, Доку, Бачуайи (64 мин. Бентеке), Троссард.

Беларусь: Гутор (вратарь), Юзепчук, Наумов, Павловец, Поляков, Стасевич (капитан), Кисляк (61 мин. Маевский), Эбонг (46 мин. Савицкий), Подстрелов (46 мин. Сигневич), Кендыш, Лисакович (74 мин. Климович).

Голы: 1:0 - Бачуайи (14 мин.).

2:0 - Ванакен (17 мин.)

3:0 - Троссард (38 мин.)

4:0 - Доку (42 мин.).

5:0 - Прат (49 мин.).

6:0 - Бентеке (70 мин.).

7:0 - Троссар (76 мин.).

8:0 - Ванакен (88 мин).