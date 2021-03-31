Что произошло после позорного поражения футбольной сборной Беларуси от бельгийцев?

Сборная Беларуси была унижена сборной Бельгии с позорным счетом 8:0. Фото: abff.by

Белорусская футбольная сборная уже давно не является той народной командой, матчи которой обсуждают на улицах и в магазинах, а игроков знают в лицо. Это набор игроков, имена которых известны только узкому кругу футбольных фанатов.

Но надо отдать должное национальной сборной – она все-таки нашли способ напомнить о себе во всеуслышание. В отборочном матче к чемпионату мира-2022 сборная Беларуси была унижена сборной Бельгии с позорным счетом 8:0.

Перед матчем главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель сказал: «Думаю, Бельгия по праву занимает первое место в рейтинге ФИФА. Посмотрим, что мы сможем на их поле показать. И для меня, как для тренера, и для ребят – это своего рода экзамен. Уверен, мы будем ещё вспоминать бельгийские моменты. Ведь для этого мы и тренируем, и играем – чтобы участвовать в таких матчах», - цитирует тренера пресс-служба АБФФ.

Ну, что тут скажешь?! Действительно, мы еще будем вспоминать бельгийские моменты.

Отметим, что сборная Бельгии выставила на матч с белорусами далеко не сильнейший состав, где было полно резервистов. Например, не было одно из лучших игроков мира из «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, форварда «Интера» Ромелу Лукаку…

Да и зачем тратить силы, если уже к 17-й минуте вели 2:0, а первый тайм выиграли 4:0?

Белорусам забивали, безусловно, более классные игроки, чем они, но не звезды мирового футбола: Ванакен («Брюгге»), Пратт («Лестер»), Доку («Ренн»), Троссар («Брайтон»), Батшуайи («Кристал Пэлас») …

Белорусы играли трусливо, контратакующий футбол так и остался в нереализованных мечтах Мархеля, и команда получила, что заслужила. После матча Михаил Мархель начал свой комментарий с извинений:

«Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить".

План на игру он обрисовал так:

«План был плотно играть в обороне. Не давать сопернику получать мяч в зоне атаки, чтобы не было проникающих передач. И выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось».

Почему не получилось, тренер так и не сказал. Еще будет анализировать.

«Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло».

На вопрос пресс-службы АБФФ о мотивации игроков (и это против лучшей команды мира!) он ответил так:

«Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить».

0:8 – это самое крупное поражение сборной Беларуси в истории. На какое дно идет белорусский футбол? В этот же день Гибралтар, например, уступил Нидерландам с более «приличным» счетом 0:7. И на кого теперь равняться…