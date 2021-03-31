Музей Окрестина и электронный тир в музее развития техники и электроники: какие экспозиции есть в минских школах и гимназиях

Фото: muzei.minsk.by/гимназия-№-30/

Министерство образования в своем телеграм-канале анонсировало сайт, на котором музеи, которые находятся в школах и гимназиях Минска. Абсолютное большинство из них посвящены военной или этнографической тематике. «Комсомолка» поискала, какие еще музеи есть в школах и гимназиях столицы.

Литературный школьный музей, если верить сайту, на весь Минск один. В СШ №199 работает Музей Пимена Панченко. Там представлены печатные издания, книги, брошюры, рукописи, автографы, журналы, газеты, документы, пластинки, магнитные ленты и другое. В музее проходят литературные встречи. Там школьники уже пообщались с Анатолием Вертинским, Сергеем Законниковым, Геннадием Буравкиным, Виктором Шнипом, Леонидом Дранько-Майсюком и другими писателями.

В 217-й школе столицы работает Музей безопасности дорожного движения. В этом музее школьники встречаются с сотрудниками ГАИ. А среди экспонатов - документы по профилактической работе с детьми времен БССР, коллекция исторических фотоснимков, форма сотрудников дорожно-постовой службы.

В 25-й гимназии школьники и педагоги несколько лет собирали экспонаты для Музея энергосбережения. Здесь есть историческая экспозиция. Чтобы она появилась, школьники проводили свои мини-исследования и изучали историю развития домашнего освещения от лучины до современной энергосберегающей лампочки.

В 51-й школе несколько лет работает Музей развития техники и электроники. Среди экспонатов есть электронный тир, благодаря которому «каждый желающий может попробовать свои силы в стрельбе и оценить свои результаты».

Гимназия № 30 в Минске носит имя советского летчика героя Советского Союза Бориса Окрестина. В его же честь больше 50 лет работает и школьный музей. Здесь анонсируют несколько экспозиций, в которых представлены личные вещи Окрестина, а так же уникальные предметы, «сохранившие на себе следы войны». Кроме прочего, в музее отмечают день рождения Окрестина, проводят уроки о защите родины, спортландии «Мужество, Отвага, Честь», принимают в пионеры и, неожиданно, в октябрята.