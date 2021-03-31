В Беларуси с 1 сентября 2021 начнут выдавать биометрические документы: топ-5 вопросов о паспортах и ID-карт

Дизайн и внешний вид ID -карты будет окончательно утвержден в скором будущем. Фото: БелТА

- Сама выдача документов и их введение в действие начинается с 1 сентября 2021 года. Мы вводим биометрическую идентификационную (ID) карту гражданина Республики Беларусь, биометрический паспорт гражданина Беларуси для выезда за границу, а также целый ряд других документов, которые предназначены исключительно для выезда за границу: это служебный биометрический паспорт, дипломатический биометрический паспорт, проездной документ беженца, проездной документ лица без гражданства, а также биометрические виды на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, - рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун

Он отметил, что фактически вводятся восемь основных новых типов документов, которые удостоверяют личность гражданина Республики Беларусь на территории нашей страны.

Таким образом, идентификационная карта будет действовать внутри страны, а вот для выезда за границу потребуется оформить биометрический паспорт.

- Наряду с этим остается старый порядок выдачи паспорта гражданина Беларуси, который может получить любой гражданин страны. Процедура выдачи старого паспорта не меняется. То есть фактически, документов, удостоверяющих личность, каждый гражданин сможет иметь один: это будет или биометрическая карта гражданина Республики Беларусь или же паспорт гражданина Беларуси современного образца.

Как отметил Алексей Бегун, его внешний вид несколько изменится: идентификационные данные владельца будут размещаться на первой странице документа, а не на обложке, как сейчас.

ЧТО ИЗ СЕБЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ID-КАРТА?

Это пластиковая смарт-карта с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машинносчитываемом и электронном виде, а также биометрические данные владельца: фотографическое изображение и отпечатки пальцев.

ID-карта - это полноценный документ, удостоверяющий личность, который содержит электронную цифровую подпись гражданина и предназначен, кроме прочего, для совершения юридически значимых процедур и операций в интернете.

По словам представителя МВД, для того, чтобы впервые получить ID-карту, нужно будет обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту жительства. В последующем, получив ID-карту, биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь для выезда за границу можно будет получить в любом подразделении по гражданству и миграции. Также повторно получать биометрическую ID-карту, в случае ее утраты, хищения, приведением в негодность, можно будет также в любом отделе по гражданству и миграции.

КАК ДОЛГО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ID-КАРТА?

Карта будет действительна в течение 10 лет с момента ее выдачи, а для несовершеннолетних (не достигших 14 лет) идентификационная карта будет выдаваться сроком максимум пять лет.

Получить биометрический паспорт для выезда за границу смогут только те, у кого уже есть ID-карта. Если человек получил идентификационную карту, то получить обратный старый бумажный паспорт уже будет невозможно.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ?

- Существует льготная ставка госпошлины - она будет применяться в отношении несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов первой и второй группы.

Как отметил Алексей Бегун, для данной категории граждан стоимость выдачи ID-карты составит одну базовую величину (сегодня это 29 рублей), цена биометрического паспорта – полторы базовые величины (соответственно 43,5 рубля).

Все остальные граждане, которые не имеют оснований для получения льготы, будут оплачивать новые документы по общим тарифам: госпошлина за ID-карту составит полторы базовые величины, получение биометрического паспорта обойдется в две базовые (сегодня это 58 рублей).

Гражданин-владелец ID-карты сможет получить два биометрических паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу Фото: Инна КОРСАК

В КАКОЙ СРОК БУДУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ДОКУМЕНТЫ?

Как отметил Алексей Бегун, в общем порядке биометрические документы будут выдаваться за 15 рабочих дней, в ускоренном — за 10 и в срочном — за 5 рабочих дней. Ранее сроки изготовления и выдачи документов были больше.

ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ИМЕТЬ СРАЗУ ДВА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТА?

Да, владелец ID-карты сможет получить два биометрических паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу.

- И они будут оба действительны. Это предназначено для повышения мобильности наших граждан, потому что очень часто в силу того, паспорт забирается для оформления визы, гражданин не может осуществлять юридически значимых действий, выехать за границу. Поэтому принято решение о возможности выдавать два биометрических документа для выезда за границу, – сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД.

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