«Не думаю, что это скажется на жизни наших граждан»: депутат Андрей Савиных - о санкциях Беларуси в ответ на санкции Запада

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 марта Александр Лукашенко подписал указ №128 "О применении специальных мер". Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь, сообщает пресс-служба президента.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц, - говорится в указе. - Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров».

Мы спросили у председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных, какие последствия может иметь этот указ.

- Президент действует в рамках базового принципа международных отношений, который подразумевает право государства на адекватные меры по защите собственных интересов, - сказал Андрей Савиных. - Это принцип взаимности достаточно широко распространен в дипломатической и международной практике.

- К чему этот шаг белорусской стороны может привести?

- Процесс международных отношений это в конечном итоге либо обострение, либо сближение позиций. Я убежден, что мы вряд ли будет выходить за пределы традиционных схем развития. Беларусь проводит политику укрепления взаимопонимания и международной безопасности, но при этом мы твердо отстаиваем интересы собственной страны. Не посягая по большому счету на интересы ни наших соседей, ни каких-либо других стран. Вот это главный принцип, который и определяет наши действия. Думаю, что и дальше мы будем действовать в этом ключе. Те государства, которые будут уважать основные фундаментальные принципы международного права, я думаю, конфликтовать с Республикой Беларусь не будут.

- Указом предусматривается запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров. На жизни наших граждан это как-то скажется?

- Не думаю.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, что в октябре-декабре 2020 года Евросоюзом против высокопоставленных белорусских чиновников и ряда предприятий были введены три пакета санкций.

Еще 14 августа 2020 года министры иностранных дел ЕС решили ввести санкции. «Итоги выборов должны быть пересмотрены, и те люди, которые доказанно применяли жесткость против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», - написал тогда глава МИД ФРГ Хайко Маас в Twitter.

Первый пакет санкций был принят 2 октября 2020 года и коснулся 44 чиновников. Это означало заморозку счетов и запрет въезда на территорию ЕС.

Второй пакет, принятый 6 ноября, прибавил к ограничительному списку чиновников еще 14 человек, а главное, в него попало имя президента Беларуси Александра Лукашенко.

Третий пакет вступил в силу 17 декабря. Прибавили еще 29 человек, и в итоге в нем уже оказалось 88 чиновников. В том числе, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, глава Гродненской области, бывший министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Совета республики Наталья Кочанова. Плюс семь предприятий: «Белтехэкспорт», «Дана Холдинг», завод «Агат», МЗКТ и др.

Глава МИД Владимир Макей 22 декабря так ответил на очередные санкции:

"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет, - говорилось в заявлении на сайте МИД. - Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией».

Макей пообещал, что Беларусь предпримет ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС.

«Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств. Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными».

А перед принятием третьего пакета, 7 декабря свои санкции ввел МОК. Александру Лукашенко как президенту Национального олимпийского комитета и членам исполкома НОК запретили участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх за нарушения Олимпийской хартии.

В ответ на действия МОК Лукашенко заявил:

«Надо нам обратиться в суд. И пусть они – этот Бах и прочая банда в МОКе – пусть они докажут. В чем моя вина, что я страну свою защищаю? Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике. За что же меня там наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Зачем же вы так поступаете?».

Кроме того, свои санкции ввели США, Канада, Швейцария, Великобритания.

Так, 23 декабря Госсекретарь США Майкл Помпео заявил: "Мы поддерживаем отважный белорусский народ и его право на свободные и справедливые выборы". Тогда же Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦИК Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа, сообщает https://dw.com.

12 января 2021 года Александр Лукашенко, проводя совещание по промышленности, заявил, что надо ответить симметрично: «Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать".

17 марта экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи на слушаниях в международном комитете Палаты представителей Конгресса США, призвала к еще более действенным санкциям.

Напомним, с 2014 года политические и экономические санкции США и ЕС действуют против России.

26 марта 2021-го, завершая работу в качестве посла России в Беларуси, теперь уже Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил на встрече с Александром Лукашенко, что за время существования Союзного государства было сделано многое:

"Но время и давление извне, западное санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, более конкурентоспособными, - цитирует Мезенцева БелТА. - В том числе и потому, что постковидный мир будет более жестоким и страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам. И в этом плане только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственный возможный успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем. Не политическое, а экономическое"