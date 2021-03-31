«Щелкунчик» изнутри: посмотрели, как перевоплощается французский танцовщик Эвен Капитен и увидели закулисье Большого театра Беларуси

Балет Щелкунчик. Национальный театр оперы и балета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Обратная сторона постановки порой казалась еще более очаровательной, нежели из зала. Костюмы, свет, декорации выглядят тут, за кулисами, совсем иначе. И перевоплощения из танцовщиков, балерин и балеро, в образы балета помогают воспринять театр иначе. Такое очарование обратной стороны самой известной новогодней сказки (впрочем, идет она в любой сезон) не ощутишь в сидя в бархатном кресле зала.
А в центре съемки был 23-летний французский танцовщик Эвен Капитен. В Белорусском балете он уже пять лет (а в Беларуси он живет все восемь). Сегодня он занят почти в 20 постановках. На его счету Ромео в «Ромео и Джульетте», Хозе в «Кармен-сюите», Зигфрид в «Лебедином озере», Дроссельмейера в «Щелкунчике», Пер Гюнт в одноименном балете.
Материал об Эвене Капитене читайте скоро на kp.by, а пока несколько снимков закулисья.
Разминка у станка.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Закулисье.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эвен Капитен на разминке.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мастер кукол. Балет "Щелкунчик".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эвен Капитен в роли Мышиного Короля.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Балет "Щелкунчик"". Национальный театр оперы и балета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Анастасия Белоконь в роли Щелкунчика.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Закулисье.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Перед выходом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В антракте Эвен Капитен и Людмила Генриховна Бржозовская, педагог-репетитор Национального театра оперы и балета, народная артистка Беларуси.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мастер кукол. Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эвен Капитен за кулисами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Балет "Щелкунчик".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мышиный Король.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бал.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эвен Капитен.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ