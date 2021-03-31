Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды31 марта 2021 17:38

«Щелкунчик» изнутри: посмотрели, как перевоплощается французский танцовщик Эвен Капитен и увидели закулисье Большого театра Беларуси

Наш фотокорреспондент, работая над материалом о французском солисте нашего балета Эвене Капитене, попал за кулисы театра оперы и балета
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
КомментироватьОставить комментарий

Балет Щелкунчик. Национальный театр оперы и балета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обратная сторона постановки порой казалась еще более очаровательной, нежели из зала. Костюмы, свет, декорации выглядят тут, за кулисами, совсем иначе. И перевоплощения из танцовщиков, балерин и балеро, в образы балета помогают воспринять театр иначе. Такое очарование обратной стороны самой известной новогодней сказки (впрочем, идет она в любой сезон) не ощутишь в сидя в бархатном кресле зала.

А в центре съемки был 23-летний французский танцовщик Эвен Капитен. В Белорусском балете он уже пять лет (а в Беларуси он живет все восемь). Сегодня он занят почти в 20 постановках. На его счету Ромео в «Ромео и Джульетте», Хозе в «Кармен-сюите», Зигфрид в «Лебедином озере», Дроссельмейера в «Щелкунчике», Пер Гюнт в одноименном балете.

Материал об Эвене Капитене читайте скоро на kp.by, а пока несколько снимков закулисья.

Разминка у станка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закулисье.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен на разминке.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер кукол. Балет "Щелкунчик".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен в роли Мышиного Короля.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик&quot". Национальный театр оперы и балета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Белоконь в роли Щелкунчика.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закулисье.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед выходом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В антракте Эвен Капитен и Людмила Генриховна Бржозовская, педагог-репетитор Национального театра оперы и балета, народная артистка Беларуси.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер кукол. Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен за кулисами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мышиный Король.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бал.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КультураИнтересное