«Щелкунчик» изнутри: посмотрели, как перевоплощается французский танцовщик Эвен Капитен и увидели закулисье Большого театра Беларуси

Балет Щелкунчик. Национальный театр оперы и балета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обратная сторона постановки порой казалась еще более очаровательной, нежели из зала. Костюмы, свет, декорации выглядят тут, за кулисами, совсем иначе. И перевоплощения из танцовщиков, балерин и балеро, в образы балета помогают воспринять театр иначе. Такое очарование обратной стороны самой известной новогодней сказки (впрочем, идет она в любой сезон) не ощутишь в сидя в бархатном кресле зала.

А в центре съемки был 23-летний французский танцовщик Эвен Капитен. В Белорусском балете он уже пять лет (а в Беларуси он живет все восемь). Сегодня он занят почти в 20 постановках. На его счету Ромео в «Ромео и Джульетте», Хозе в «Кармен-сюите», Зигфрид в «Лебедином озере», Дроссельмейера в «Щелкунчике», Пер Гюнт в одноименном балете.

Материал об Эвене Капитене читайте скоро на kp.by, а пока несколько снимков закулисья.

Разминка у станка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закулисье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен на разминке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер кукол. Балет "Щелкунчик". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен в роли Мышиного Короля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик"". Национальный театр оперы и балета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Белоконь в роли Щелкунчика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закулисье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед выходом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В антракте Эвен Капитен и Людмила Генриховна Бржозовская, педагог-репетитор Национального театра оперы и балета, народная артистка Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер кукол. Балет "Щелкунчик". Национальный театр оперы и балета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен за кулисами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Балет "Щелкунчик". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мышиный Король. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бал. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эвен Капитен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ