После восстания 1831 года Наполеон Орда пешком и с чужими документами добрался до Парижа, а там стал директором оперы

Наполеона Орду ценят на его родине – в деревне Вороцевичи Ивановского района, там есть большой музей в его честь. Фото: Оксана БРОВАЧ

Благодаря его архитектурным пейзажам конца XIX века в Беларуси и не только восстанавливаются утраченные памятные места. А меломаны вслушиваются в вальсы и полонезы Наполеона Орды, угадывая в них шопеновские нотки.

– Но, как говорили его современники, это был в первую очередь патриот, который любил свою землю, родные края, – говорит Надежда Сакович, научный сотрудник районного музейного комплекса Наполеона Орды в Вороцевичах.

Музей Наполеона Орды в Вороцевичах. Фото: Оксана БРОВАЧ

Там, в Ивановском районе Брестской области, Орду ценят не только за его заслуги, но и за преданность этому месту – его род жил в урочище Красный Двор. Отец – Михаил Орда, инженер-фортификатор, строил дороги, каналы, военные сооружения. Он мечтал о возрождении Великого княжества Литовского. Когда 11 февраля 1807 года родился сын, шляхтич предложил назвать его Наполеоном – в честь Бонапарта, который Михаила Орду очень интересовал в то время. Полное имя будущего художника и композитора – Матвей Тадеуш Наполеон Орда. Мальчика крестили на дому, для этого в Вороцевичи приезжал священник из костела в Янове (теперь Иваново. – Ред.).

Наполеон Орда.

Мама – Юзефина Бутримович, представительница богатого и известного на Пинщине рода. Ее отец, дед Наполеона Орды Матеуш Бутримович, был пинским старостой и принимал в гостях последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Он был знаменитым реформатором, депутатом. Кстати, во дворце Бутримовича в Пинске сегодня находятся филиал музея и ЗАГС.

Барельеф с изображением матери Орды - Юзефины Бутримович.

Отец Наполеона Орды умер в 39 лет, когда сыну был всего год. Поэтому Юзефина Бутримович воспитывала трех старших дочерей, Наполеона и младшую дочь Гортензию одна. Благодаря матери все получили превосходное начальное образование. Юзефина разбиралась в музыке и играла на музыкальных инструментах, владела иностранными языками. Эти знания передала и детям.

«ПЕШКОМ ПОД ЧУЖИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОТПРАВИЛСЯ В ЭМИГРАЦИЮ»

В 12 лет Наполеон Орда поехал учиться в Свислочскую гимназию и успешно ее закончил. А вот дальше... Интеллигентный парень, который вырос в семье переживающих за судьбу государства людей, с подросткового возраста интересовался политикой.

– В 1823-м Орда поступил в Виленский университет на физико-математический факультет, который не закончил. И не потому, что был плохим студентом, – уточняет Надежда Сакович.

Закончил Наполеон только три курса. В университете он был членом тайного студенческого общества «Зоряне». В подобных кружках студенты обсуждали, как с помощью просвещения и культуры пробудить в обществе дух патриотизма – польский и литвинский, как это помогло бы возродить Речь Посполитую.

Итог? Орду исключили из университета вместе с Адамом Мицкевичем, Игнатием Домейко и Яном Чечотом. Молодой человек на полтора года угодил в Виленскую тюрьму, а потом вернулся в родные Вороцевичи. От своих убеждений Орда при этом не отказался. В 1830 - 1831 он принимал участие в антицарском восстании.

– Он отличился в боях под Коцком, удостоился ордена Virtuti Militari. Но восстание было подавлено, и всех участников ждала либо тюрьма, либо ссылка в Сибирь. Поэтому Наполеон Орда решил эмигрировать – хотя бы на время. И Наполеон пешком, под чужими документами и с благословением матери отправился в Париж, – продолжает рассказ Надежда Сакович.

Орден Virtuti Militari - военной доблести. Фото: музей Наполеона Орды

Орда бежал из страны как «мятежник второго разряда». Из-за участия в восстании он потерял права на родовое имение. Власти его конфисковали. Мама Юзефина Бутримович жила там только на основании завещания мужа, где было сказано, что дом будет принадлежать ей до дня ее смерти.

ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПАРИЖА ПОСЛЕ АМНИСТИИ – И СНОВА ТЮРЬМА

В Париже Наполеон Орда в 36 лет женился на 18-летней француженке Ирене Бугле, у них родился сын Витольд. Вообще, во Франции выходец из Вороцевичей жил светской жизнью. Его круг общения в то время - это писатели Адам Мицкевич, Иван Тургенев, Стендаль, Беранже, композиторы Станислав Монюшко и Ференц Лист, оперная дива Полина Виардо...

– А еще он стал учеником Федерика Шопена. Есть отзывы, что он достиг такого уровня игры на фортепиано, что слушатели часто путали, кто же за роялем – Орда или Шопен, – рассказывает экскурсовод.

Наполеон Орда зарисовал умирающего Шопена. Фото: музей Наполеона Орды

Музыка Наполеона сопровождала поэтические чтения Адама Мицкевича, а в 1847 году Орду выбрали директором итальянской оперы в Париже – невиданная честь для эмигранта!

– Однако живя в Париже, Наполеон Орда желал вернуться домой. Не зря, когда у Наполеона Орды спрашивали, какой он национальности, он всегда отвечал, что считает себя литвином. Его мечта осуществилась только в 1856 году, когда объявили амнистию для участников восстания 1830 – 1831 годов. Наполеон Орда вернулся домой в Вороцевичи один, без семьи. Приехав сюда, он начал перестраивать хозяйство на западно-европейский строй. Пусть он потерял право владеть родовым имением, но мог здесь находиться, пока жива его мама, – продолжает Надежда Сакович.

Наполеон Орда зарисовал родные Вороцевичи после возвращения из Парижа. Фото: музей Наполеона Орды

Юзефина Бутримович умерла через 3 года после возвращения сына. В порядке исключения имение дали Орде в аренду. Известно, что он оставался дома до 1863 года. Тогда вспыхнуло новое восстание под предводительством Кастуся Калиновского, но сведений об участии Наполеона Орды в нем нет.

– Но он относился к числу неблагонадежных, поэтому в доме провели обыск. Нашли пороховницу, письма-призывы. Это послужило поводом, чтобы его арестовать и опять посадить в тюрьму, – рассказывает Надежда Сакович.

Орда попал в Кобрин. Когда он болел и лежал в тюремном госпитале, смог зарисовать камеру – рисунок сохранился до наших дней. В тюрьме Орда просидел полтора года. Его выпустили в 1866 году, но запретили проживать в Вороцевичах. С этого времени, говорят в музее, Наполеон становится вечным путешественником.

Камера в тюремном госпитале в Кобрине, которую зарисовал Наполеон Орда во время заключения. Фото: Оксана БРОВАЧ

СДЕЛАЛ 1197 ЗАРИСОВОК, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ И СЕГОДНЯ

Разрыв с родиной Наполеон Орда сублимировал в творчество. В этот период он создал свои лучшие вальсы, мазурки, полонезы и написал сотни акварелей – настоящую архитектурную энциклопедию!

– Благодаря рисункам Наполеона Орды мы можем представить, какой была Беларусь в конце XIX столетия. Плюс Украина, Польша, Литва, Латвия, Франция, Испания, Германия, Швеция, Алжир, Португалия - это перечень стран, где в свое время побывал художник, – добавляет экскурсовод. – Он так писал в письме к Игнатию Домейко: «Я вернулся в родные свои места. Я зарисую былую цивилизацию. До меня много пытались это сделать, но не все сделали».

Так выглядел родовой дом Орд, который они утратили из-за участия Наполеона Орды в восстании. Фото: Оксана БРОВАЧ

В итоге Орда сделал 1197 архитектурных зарисовок. В Беларуси, в музее в Вороцевичах, увы, оригиналов работ Орды нет.

…Наполеон Орда умер 26 апреля 1883 года в Варшаве. Ему было 76 лет. Похоронить себя он завещал в Янове в родовом склепе. Сейчас в Иваново стоит единственный в мире памятник Наполеону Орде. Школа искусств в райцентре тоже носит его имя, как и улицы в Бресте, Гродно, Пинске и Минске.

Так выглядит восстановленное родовое имение Орд в Вороцевичах. Его планируют открыть в этом году. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Вороцевичах Орде посвящен большой музейный комплекс – собственно музей Наполеона Орды и картинная галерея. Музей построили и оборудовали по проекту трансграничного сотрудничества. А недавно в Вороцевичах восстановили родовую усадьбу Орды. Если все пойдет по плану, первых гостей она сможет принять уже в этом году.

– Наполеон Орда в свое время сделал три рисунка родового имения. Последний – в 1875 году, когда оно Ордам уже не принадлежало. Дом по тем временам был небольшим, но здесь было более 20 сельскохозпостроек. А еще фруктовый сад, липовая аллея. Дом серьезно пострадал в годы Первой мировой, а в 1943-м его полностью сожгли, – рассказывает Надежда Сакович.

Варшава 19 века на рисунке Наполеона Орды.

В 2004 году здесь провели раскопки и нашли фундамент из хорошего кирпича. Сохранился не весь – в свое время часть местные растащили на свои нужды. Но то, что осталось, законсервировали, и все восстанавливали на том же фундаменте. А каким дом был изнутри, помогли понять документы – в частности, «Инвентарное описание имения 1835 года» (сотрудники музея нашли их в Гродненском архиве).

Минск на рисунке Орды.

Вильнюс на рисунке Орды.

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