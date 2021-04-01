Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 апреля 2021 года: усиление контроля масочного режима в Минске, ревакцинация для привитых и первая вакцина для животных

Стало известно о планах Беларуси по вакцинации населения, а также о первой в мире российской вакцине от коронавируса для животных. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В мире

За прошедшие сутки еще более 509 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру. Как сообщает ресурс worldometers.info, аккумулирующий официальные данные ВОЗ, с начала пандемии «ковид» подтвердился у 129,2 миллиона человек, скончались более 2,8 миллиона пациентов, а выздоровели - более 104 миллионов «ковидных».

За последние сутки Европа обогнала обе Америки - более 45% процентов ото всех случаев инфицирования за 31 марта - это данные из стран Европейского континента. И теперь уже на втором месте по числу подтвержденных случаев коронавируса Северная и Южная Америка, а на третьем - Юго-Восточная Азия.

В Беларуси

В Беларуси также неуклонно наблюдается рост новых случаев инфицирования COVID-19. По официальным данным Минздрава вновь наблюдается скачок инфицирования, повторилось ежесуточное число смертей, так как вторые сутки подряд - 10 умерших за сутки.

Всего в Беларуси коронавирус подтвердился у 321 тысячи 807 человек, выздоровели 312 тысяч 320 пациентов, скончались 2 тысячи 247 человек, у которых был лабораторно выявлен коронавирус.

О росте заболеваемости отдельно сообщила и главный санитарный врач Минска. Светлана Ермак заявила, что в Минске с 31 марта усиливается контроль за соблюдением антиковидных мер и масочного режима. А также предостерегла: «Мы не знаем, кто рядом с нами», и напомнила, что маски обязательны в общественных местах и транспорте.

Новости вакцинации

На фоне роста заболеваемости в Минздраве вновь рассказали о вакцинации от коронавируса. И объявили планируемый в Беларуси темп массовой вакцинации: в апреле - мае текущего года планируется привить около 1 миллиона белорусов. А уже к осени 2021-го года в планах достижение «желаемой цифры» в 4 миллиона вакцинированных от «ковида» по всей стране.

И говоря про вакцины с «Белмедпрепаратов», глава Минздрава пояснил:

- Когда говорится о 500 тысячах вакцин (выпускаемых ежемесячно - Прим.), подразумеваются сразу два компонента. То есть речь идет о вакцинации 500 тысяч человек, - уточнил глава ведомства Дмитрий Пиневич.

При этом глава Минздрава России сделал новое заявление относительно вакцинации. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил предположение, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация, пишет ТАСС.

- Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается, - уточнил российский министр.

А еще в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных, сообщило ТАСС. При этом в Россельхознадзоре также заявили, что интерес к этому российскому препарату для животных уже стали проявлять другие страны. Препарат испытывали с октября 2020-го года на собаках, кошках, песцах, норках, лисицах и других животных. Вакцинировать против «ковида» ею будут плотоядных животных.

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