«Никакой диверсии»: куда с Аллеи славы в центре Минска пропала елка актера Владимира Гостюхина

На месте, где росло дерево, осталась только памятная табличка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аллея славы была заложена в Минске в 2016 году. Тогда за зданием Белгосфилармонии появилось сразу 18 голубых елей, которые посадили Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик, Игорь Лученок, Михаил Финберг, Эдуард Ханок и другие артисты и деятели культуры вместе с руководителями предприятий Советского района. С тех пор Аллея только ширилась новыми саженцами.

Аллея расположена в самом центре Минска Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не так давно СМИ писали о том, что на столичной Аллее славы, которая расположена за зданием Белорусской государственной филармонии на бульваре Мулявина, внезапно пропала голубая ель, которую посадил здесь знаменитый актер Владимир Гостюхин.

Сажал он елочку не один, а в компании занимавшего тогда пост ректора БГУИР Михаила Батуры.

Фото: «Минск-Новости»

В соцсетях сразу начали предполагать, что пропала елка не просто так - строились самые разные версии, вплоть до того, что дерево украли. Да еще и из соображений мести. Дело в том, что в последнее время знаменитый актер дал сразу несколько больших интервью, где высказывал свою точку зрения о социально-политических процессах современной Беларуси и некоторых исторических фактах.

Например, в интервью «Комсомолке» Владимир Гостюхин сказал, что считает современную Беларусь ареной борьбы добра и зла.

- Когда я увидел бело-красно-белый флаг - знак предателей, сотрудничавших с Гитлером, - на том месте, где у нас проходят парады в честь 9 мая, меня это потрясло. Вся эта кричащая толпа как бы праздновала свою победу над теми, кто сражался с фашистами. Во время оккупации Беларуси этот флаг висел рядом с портретом Гитлера на ратуше в центре Минска. Под этим флагом вешали, убивали партизан, жгли белорусские деревни, - говорил артист, сыгравший в "Сотникове" и "Дальнобойщиках".

За елями постоянно ухаживают Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме этого некоторые демонстрации, которые случились на улицах белорусских городов после президентских выборов, носили, по мнению актера, антироссийский характер.

- Как в 90-е вижу в руках демонстрантов антироссийские и русофобские плакаты. Вижу ту же ненависть и истеричность, - рассказывал Владимир Гостюхин.

Мнение актера – это его личная позиция, но факт остается фактом: голубая ель, посаженная им около четырех лет назад в самом центре Минска, действительно исчезла.

Чтобы развеять все мифы, «Комсомолка» решила разузнать, куда же делось дерево. Надо сказать, что еще в конце ноября выглядела елочка не очень здорово.

Так дерево выглядело в конце ноября 2020 года Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Территория Аллеи славы прилегает к зданию Белгосфилармонии.

- Да, это действительно сразу за нашим зданием, однако мы отвечаем только за территорию, которая заканчивается через пять метров от него. Так что Аллея - это уже не к нам. Наши камеры видеонаблюдения эту территорию тоже не просматривают. Поэтому, куда делась елка Гостюхина, - мы не знаем, - рассказали в хозчасти филармонии и порекомендовали звонить в администрацию Советского района столицы.

Елки, посаженные знаменитыми деятелями искусства, выглядят по-разному Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Там наш вопрос приняли во внимание, однако ответить на него не смогли, направив в районный "Зеленстрой".

Отыскать ответственного специалиста там оказалось непросто: на дворе весна, работники "Зеленстроя" почти всегда на выезде - проводят посадки, готовят город к теплому весенне-летнему сезону.

В конечном счете, мы смогли поговорить со специалистом "Зеленстроя" Советского района Минска, но оказалось, что, хотя Аллея славы расположена в границах этого района, за зеленые посадки на бульваре Мулявина отвечает отдельное подразделение - «Центр».

Есть на Аллее славы и дерево, посаженное знаменитым дирижером Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детектив о судьбе пропавшей «елки Гостюхина», кажется, подходил к развязке.

- Все элементарно просто. Зеленые насаждения, как и люди, увы, подвержены болезням. Ель, которую сажал знаменитый артист, засохло. Мы сделали соответствующие документы на него, привлекали экологов. В конечном счете, дерево выкорчевали: оно имело эстетически неприемлемый вид, - рассказал начальник управления «Центр» УП Минскзеленстрой Андрей Жихарев.

Это случилось не потому, что предприятие, скажем, не качественно ухаживали за елью или не смотрели за ней.

- Ели и другие посаженные деревья умирают естественным образом и случается это не только на бульваре Мулявина. Например, наши сотрудники обслуживают территорию внутри здания Дворца Независимости. Так вот, елки посаженные главами иностранных государств, тоже, случается, засыхают, мы их тоже меняли. Это случается и по городским улицам, проспектам, которые зимой обрабатывают песчано-солевой смесью. Зимой приоритет - чистые дороги. А соль для корневой системы деревьев и растений – это яд! На проспекте Независимости мы каждый год по весне меняем определенное количество деревьев.

Никакой диверсии нет, никакого воровства или кражи голубой ели, посаженной Владимиром Гостюхиным, не было: все официально, мы ее удалили, по документам, в конце осени прошлого года. Бывают, конечно, разные вандальные выходки случаются: недавно кто-то повредил верхушку ели на площади Победы. Обращались мы в милицию, но никого не нашли. Но елку Гостюхина никто не крал. Это, повторюсь, не про случай с деревом Гостюхина. К слову, наши специалисты уже обновили зеленый фонд, теперь рядом с табличкой с фамилией народного артиста Беларуси Гостюхина вновь есть красивая пышная ель.

Рядом с табличкой с фамилией Гостюхин уже появилась новая красивая ель Фото: Виктор ПАЖИТОК

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