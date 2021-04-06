Какой пенсионный стаж начисляют работнику, которого перевели на 0,5 ставки или отправили в отпуск за свой счет: объясняют в Минтруда Беларуси

Главное, чтобы специалист, который работает на неполную ставку, в среднем за год получил не менее минимальной заработной платы (на 1 января 2021 года - 400 руб.) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В связи с коронавирусом, экономическими трудностями у некоторых белорусских предприятий меньше работы. Их руководство предлагает сотрудникам, которые работают по контракту, изменить условия и переводит часть людей на 0,5 ставки, а часть на 0,25 ставки.

Да, многие работники соглашаются, но возникает вопрос: как будет в дальнейшем начисляться пенсия за время, когда специалисты работали на неполную ставку?

Неужели тем, кто проработает год на 0,5 ставки в пенсионный стаж зачтется только полгода работы, а тем, кто на 0,25 - только три месяца? И еще один вопрос о тех, кто согласился пойти в отпуск за свой счет. «Стаж за это время вообще не войдет в тот стаж, с которого начисляется пенсия?» - интересуются читатели «КП».

Ответы на эти вопросы нам помогли найти специалисты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Оказывается, все далеко не так мрачно.

«При исчислении стажа во внимание принимается суммарный заработок, из которого уплачены страховые взносы за соответствующий период работы (исходя из заданного вопроса – за календарный год), и суммарная минимальная заработная плата за этот же период. Главное, чтобы специалист, который работает на неполную ставку, в среднем за год получил не менее минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года, например, она составила 375 руб., на 1 января 2021 года - 400 руб.). Минимальная зарплата в отдельные месяцы года может быть проиндексирована, и тогда суммарный заработок за 2021 год будет несколько выше 4800 рублей, которые и необходимы для того, чтобы был сформирован год трудового стажа, - прокомментировали в Минтруда и соцзащиты Беларуси. - Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников – и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку.

Получается, что работник с заработком в размере двух минимальных заработных плат, даже находясь в течение 6 месяцев в отпуске без сохранения заработной платы, то есть в отпуске за свой счет, или работая на 0,5 ставки, сформирует год страхового стажа».