Пенсии, здоровье женатых мужчин, коронавирус и зарплата женам за работу по дому: посмотрите, как смешно художница «Комсомолки» Катерина Мартинович рисует новости

Март в нескольких картинках Катерины Мартинович

В Китае женам платят зарплату за работу по дому. Посчитали, сколько белорусские мужчины смогли бы платить своим женам за готовку, уборку и уход за детьми

Когда пекинец Чен подал на развод с женой Вон, она потребовала компенсацию за все годы хлопот по хозяйству. Вон готовила, убирала, да и дети были на ней. Свой пятилетний «стаж» она оценила в 160 тысяч юаней – это почти 25 тысяч долларов. Судебные исполнители сумму не оценили, провели свои расчеты и постановили: за пять лет работы по дому Чен должен отдать жене 50 тысяч юаней (7 700 долларов). Если поделить эту сумму на количество месяцев за пять лет, получается 128 долларов за каждый месяц. Или около 330 рублей.

Мы историей впечатлились и посчитали, сколько «зарабатывает» белорусская жена, которая выполняет привычную работу по дома. Получилось 439 рублей.

- Что-то еще? - Нет, спасибо, принесите счет! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Код здоровья в Турции, «зеленые коридоры» в Болгарии, два ПЦР-теста в Грузию: куда и на каких условиях могут ехать на отдых белорусы

С 15 марта Турция отменила бумажные анкеты здоровья для въезжающих в страну. Теперь туристам будут присваивать электронный код, по которому можно будет проверить, представляет ли человек риск заражения. Код будут сканировать на входе в общественные учреждения, заведения общепита, салоны красоты и прочие заведения. Еще белорусы могут попасть в Болгарию, Грецию, Черногорию, Грузию и Кипр. Но, конечно, везде со своими условиями.

Вход воспрещен! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

Но многие устали разбираться в тонкостях заграничных поездок и решили организовать себе другой отдых. Увеличился спрос на загородное жилье - его и арендуют, и покупают.

- В прошлом году из-за ранней весны люди активно мониторили дачи с конца января. В этом году интерес проснулся, как только сошел снег, - рассказывает менеджер направления «Дома» агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова.

А если к лесу передом, может, дешевле будет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Основной спор - кто оплатит риски туристов»: что не устраивает операторов в проекте закона «О туризме», который готовят в Беларуси

В парламенте рассмотрят проект нового закона «О туризме», работа над которым началась еще в 2018 году.

- Сегодня сектор выездного туризма разделился: турагенты хотят нести ответственность только за свои обязательства, а многие туроператоры выступают против обеспечения своей деятельности, в силу отсутствия свободного капитала. Какое будет развитие у всего этого - мы можем лишь предполагать, - высказывался о ситуации специалист.

Путешествие будет запоминающимся Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Надо ли прививаться от коронавируса, если уже переболел: рассказал известный врач-инфекционист

Не успели мы отдохнуть от второй волны коронавируса, как специалисты уже говорят о третьей. И сейчас актуален вопрос, нужна ли прививка от коронавируса людям, которые уже переболели. Если да, то через какое время? И что делать, если после первой дозы вакцины у пациента обнаружен COVID-19? Известный инфекционист Никита Соловей, ссылаясь на ведущий клинический информационный ресурс UpToDate, ответил на вопросы о вакцинации.

Не успели от второй волны коронавируса отдохнуть, а уже третья на подходе Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

К врачам в Беларуси чаще обращаются женатые мужчины: какие итоги опроса белорусов о здоровье

Медики одного из столичных медцентров провели анонимный опрос среди белорусов. Усредненные результаты такие: белоруски много читают о здоровье, лечатся, отказываются от алкоголя и курения, а еще правильно питаются и занимаются спортом. Салонные процедуры особо не жалуют. Среди опрошенных мужчин только 12,8% обращались к врачам в течение прошлого года.

То лапы ломит, то хвост отваливается Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

При замене лифтов в Беларуси в выигрыше жильцы домов-свечек, построенных по чешскому проекту

Мы со специалистом разбирались и в том, как меняют лифты в многоэтажках. Это событие не самое приятное, потому что ходить по лестнице придется не один месяц. О замене жильцам говорят заранее, и многие пожилые люди с верхних этажей, впрок закупают бакалею, договариваются с родными-знакомыми, кто сможет приносить пакеты из супермаркета и вздыхают, что прогулки надо будет сократить в разы. Логистику выстраивают также и мамы с колясками и маленькими детьми.

- Мужчина, вы вверх? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пенсионное законодательство Беларуси в 2021 году снова изменилось: кого из работников это коснется и спасет из пенсионной ловушки

В 2021 году году в Беларуси увеличился пенсионный возраст и для некоторых снизились требования к стажу. Но если об этих изменениях много писали, то нововведения указа президента №15, опубликованного на Национальном правовом портале еще 17 января прошлого года, остались незамеченными. Документ увеличил размер взносов на профессиональное пенсионное страхование с 2021 года и достал из пенсионной ловушки около 20 тысяч белорусов. Рассказываем, что изменилось.

А если найду? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«В 2004 году получала 177 тысяч рублей, а в декабре 2020-го - 630,95»: пенсионерка 17 лет следит, как меняется ее пенсия

Нашли белоруску, которая следит за своей пенсией уже 17 лет. Да не просто следит (это, знаем, многие пенсионеры делают), она каждый месяц аккуратным почерком фиксирует все в блокноте. Еще много лет записывает все свои покупки и уже почти год фиксирует официальную статистику по коронавирусу от Минздрава.