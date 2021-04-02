«В культовых зданиях и рядом с ними, в местах паломничества»: в МВД объяснили, как в Беларуси можно праздновать Пасху и Радуницу не в церкви или под открытым небом

Как праздновать Пасху в 2021 году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Вербное воскресенье, на Пасху и Радуницу тысячи белорусов едут на малую родину в деревни. Многие именно в эти дни чуть ли не единственный раз в году видятся с родственниками, поэтому рассматривают эти поездки как повод собраться большими компаниями. Могут ли такие встречи быть расценены как несанкционированное массовое мероприятие?

За разъяснением мы обратились в МВД Беларуси. Вопрос, конечно, наивный, но возник он после того, как 14 марта на подворье фотографа Сергея Гапона в деревне Крево заглянула милиция во время празднования Масленицы. Гости ели блины, пели песни и водили хороводы - типичные масленичные развлечения. Но фотографу вручили повестку для дачи письменных объяснений, так как в праздновании усмотрели нарушение закона о массовых мероприятиях.

31 марта Сергей Гапон получил письмо из милиции с сообщением, что его дело об административном правонарушении прекращено. В Сморгонском РОВД пояснили, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь.

Редакция тоже получила письменный ответ на свои вопросы из главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД. Нам разъяснили, как могут быть организованы богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии. При необходимости, как следует из ответа, их можно провести и по месту жительства граждан «по их просьбе при условии соблюдения правил общежития и общественного порядка, если они не носят массового и систематического характера».

На проведение этих и «иных массовых мероприятий, имеющих своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей» в не предназначенных для таких целей помещениях и местах под открытым небом требуется разрешение руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя.

Беспрепятственно такие мероприятия проводятся только «в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозными организациями для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях».

Получается, если, к примеру, в деревне нет церкви, а священник согласен приехать к вам освятить вербы или пасхальные яйца с куличами на нейтральной территории, где соберется народ, надо заручиться на это согласием председателя сельсовета.

Что касается не религиозной части, в официальном ответе нам напомнили, что порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирований и иных массовых мероприятий установлен законом «О массовых мероприятиях Республики Беларусь» от 30.12.1997 г. А также о том, что МВД не уполномочен заниматься официальным толкованием нормативных актов.

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