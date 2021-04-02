Сдать на права можно будет на машине с «автоматом», водителям выдадут международные удостоверения: какие изменения в закон предлагают депутаты

В законе «О дорожном движении» могут появиться важные изменения Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парламент на весенней сессии планирует принять изменения в закон «О дорожном движении». Об этом на Pravo.by рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

Среди новшеств – выдача водителям международных удостоверений. Во многих странах мира действительны белорусские права, но, например, в США, Ирландии и Испании белорусам садиться за руль без международных водительских прав запрещено.

Дело в том, что в 1968 году была подписана Венская конвенция о дорожном движении - тогда десятками стран была введена единая форма международного водительского удостоверения. В странах, где Веская конвенция не ратифицирована, белорусам понадобятся еще и международные права.

Что собой представляет это удостоверение: это многоязычный перевод обычного удостоверения, выглядит как небольшая книжка формата А6. Международные права – это только дополнение к основному удостоверению. Как сообщал портал abw.by, в апреле 2020 ГАИ уже начала выдавать международные водительские права, в первый день за ними обратились 5 человек.

Еще одно важное изменение в закон, которое давно анонсировалось – возможность сдать на права на автомобиле с автоматической коробкой передач. В удостоверении в таком случае будет пометка о том, что водитель имеет право ездить только на машинах с «автоматом». Если человек с такими правами пересядет на «механику» - он будет приравнен к бесправнику.

Об этом изменении говорили несколько лет. Еще в 2018 году во время обсуждения законопроекта депутаты решали вопрос о том, чтобы разрешить учиться в автошколе на машине с коробкой-автомат и сдавать на ней экзамены в ГАИ.

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Если законопроект с озвученными изменениями будет принят, то автошколы смогут не согласовывать с ГАИ маршруты для обучения вождению. За МВД закрепят полномочия на определение участков дорог, где курсантам ездить нельзя.

А МВД получит доступ к информации о выданных водительских справках и о людях, которых медики признали негодными к управлению транспортом.

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