На стройку - максимум 5 лет, штрафникам - в 100 раз больше земельный налог: новые жесткие требования к строительству частных домов

Купленный недострой надо сдать в эксплуатацию в течение 3 лет. Фото: pixabay.com

В Беларуси собираются ужесточить требования к строительству частных домов. Проект указа опубликован на Правовом форуме Беларуси, до 11 апреля 2021 можно принять участие в обсуждении. Что планируют изменить?

Срок строительства сократят почти на 40%

Одно из главных изменений: до 5 лет сократят сроки ввода в эксплуатацию частных домов после регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды. В этот срок входит право на консервацию в течение 3 лет, продлить время строительства нельзя.

Сейчас строительство можно завершить в течение 8 лет. С учетом того, что стройку можно законсервировать на 3 года и один раз продлить в исполкоме сроки строительства на 2 года.

Неаттестованным организациям и ИП запретят возводить дома

Если указ примут, одноквартирные блокированные жилые дома и нежилые капительные постройки смогут возводить юрлица, у которых есть аттестаты соответствия 1—4-го классов сложности. Чиновники так обосновывают это предложенное изменение: при работе с неаттестованными организациями возникает много спорных вопросов по срокам строительства, качеству, выполнению обязательств, практикуются отказы от заключения договоров подряда.

Конечно, строить дом по-прежнему можно и своими силами.

Если я сейчас строю дом, сколько времени на завершение строительства у меня есть?

Если участок вам был предоставлен больше 5 лет назад – в течение полугода. Больше 4 лет – в течение года.

Больше 3 – в течение двух лет.

Больше 2 лет – в течение 3 лет.

Больше года – в течение 4 лет.

А если строительство сейчас законсервировано?

В таком случае после того, как срок консервации истечет или со дня принятия решения о расконсервации, закончить строительство и ввести дом в эксплуатацию нужно в сроки, описанные в предыдущем пункте.

Если нет денег продолжать строительство, владелец может законсервировать недострой, чтобы его продать. Срок продажи в проекте указа не установлен.

Сколько времени на введение дома в эксплуатацию есть у тех, кто купил недострой?

Три года с момента государственной регистрации права собственности. Если такой объект вы унаследовали, закончить строительство придется максимум за 3 года и 6 месяцев со времени открытия наследства или с даты вступления в силу судебного постановления.

Если я не успеваю закончить строительство в указанные сроки?

Придется заплатить земельный налог по ставке, увеличенной в 100 раз. Напомним, земельный налог обязательно должны платить организации или физлица, у которых в собственности есть участок земли.

Сейчас ставка земельного налога по жилой усадебной застройке – это 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка. По решению исполкомов ставку могут увеличить на повышающий коэффициент 2 – часто так и происходит.

Сколько придется заплатить штрафнику? К примеру, если за участок в Бресте владелец в 2020 году заплатил 54 рубля с учетом повышающего коэффициента, то с учетом 100-кратного увеличения в следующий раз придется заплатить уже 5400 рублей.

Что предлагают на форуме: отодвинуть сроки, разрешить ввод в эксплуатацию без разведения коммуникаций, помочь тем, кто не может достроить

Большинство из тех, кто высказался на форуме, выступают против принятия указа в таком виде. Пользователи считают, что такой способ стимулирования строительства приведет к противоположному результату. Решать проблему недостроев предлагают путем помощи тем белорусам, которые начали стройку: предоставлять кредиты по более низкой ставке, увеличить реальные доходы в стране.

- Что делать тем людям, которые возвели дом, но не ввели в эксплуатацию? – спрашивает Александр А. - Они рассчитывали на определенные правила, а сейчас все опять меняется. Срок очень маленький - если пять лет назад взял, то чтобы ввести в эксплуатацию, у тебя только полгода. Да там документов только на месяцев два! Не считая того, что тебе нужно что-то доделать и найти на это деньги для того, чтобы ввести в эксплуатацию. Отстаньте пожалуйста от физ. лиц - лучше наведите порядок в коммерческой застройке.

Владимир считает, что в проекте указа много нестыковок с реальностью. Он пишет, что надо упростить процедуру сдачи дома в эксплуатацию.

- Человек построит коробку, фундамент, стены, внутренние перегородки, крыша, окна и этого должна быть достаточно для сдачи в эксплуатацию. Сроки сдачи не соответствую другим законам, и реально очень ограничены, особенно при текущей ситуации с доступностью кредитных ресурсов. Вы только простимулируете старых застройщиков, но отпугнете полностью людей от аукционов и других способов вхождения в частное строительство.

Татьяна уверена, что не стоит устанавливать сроки ввода в эксплуатацию для тех, кому участки были выданы до принятия этого указа.

- Продают очень много участков без коммуникаций, отсутствие которых отдаляет сроки строительства. Нет дороги или плохая накатанная дорога, после зимы грязь и никакая техника не проедет - нужно ждать, пока просохнет, а это потеря времени. То есть в течении года строительный сезон в лучшем случае с мая по сентябрь-октябрь. РЭС может отказать в подключении электричества из-за отсутствия мощностей или по другой причине. Как без электричества сдать дом в эксплуатацию? Тогда нужно разрешить ввод в эксплуатацию без разведения коммуникаций и соответственно без черновой отделки.

Дмитрий категорически не согласен со сроками введения в эксплуатацию уже оформленных строений.

- Люди не могут достроить не от хорошей жизни, а здесь предлагается взять по сути и наложить штрафы, заставить продать строение. Это вообще нонсенс: человек купил, начал строить, ориентируясь на одни сроки, а здесь предлагается сроки сократить, штрафы увеличить, так еще и подается это все как забота о человеке. Я категорически против данного проекта. Единственное, что имеет смысл - это сертификация строителей. Но все остальное приведет к тому, что недострои не будут достроены никогда, так как покупателей на них не будет от слова совсем. Строительство новых домов и покупка участков станет уделом крайне малого числа населения, что приведет к еще большим потерям бюджета и, соответственно, ускоренному падению экономики.

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