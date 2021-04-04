«Нужны подтверждающие документы»: в Госпогранслужбе Украины комментируют, почему белорусов могут не пускать в страну

В Украине рассказали, почему могут не впустить в страну белорусов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последние дни в соцсетях появляются рассказы белорусов о том, как их не впустили в Украину. Речь идет о мужчинах, которые ехали в том числе с семьями. При этом жену и детей пускали, мужчин - нет. Отказ во въезде объясняли отсутствием необходимых документов.

Пока речь идет не обо всех. Так, гомельчанин Николай въезжал в Украину через наземный пункт пропуска 30 марта - украинские пограничники лишь спросили у него о цели визита, но никаких документов не требовали. А вот минчанин Александр с женой прилетели в Одессу 3 апреля. на долгожданный отдых:

- Украинские пограничники не впустили меня в страну, потому что у меня нет туристического ваучера с программой моего отдыха в Одессе. Прямо в аэропорту был допрос в отдельной комнате на камеру. Документ дали с пояснением, что я не подтвердил свою цель визита в Украину - акт о депортации, - говорит Александр. Жену при этом пустили.

4 апреля стало известно еще об одном случае - другой минчанин в соцсетях рассказал, что его не впустили в Украину, как и еще четырех человек с рейса:

- На руках был оригинал трудового договора с украинской компанией, показывал разрешение на работу, командировку. Еще летел человек с семьей - жену с двумя детьми пропустили, а его в Минск отправили, - написал другой Александр.

Также прошел слух о том, что из-за движения войск на границе с Россией в Украину перестали впускать мужчин из Беларуси в возрасте от 18 до 65 лет.

«КП» дозвонилась на горячую линию Государственной пограничной службы Украины. Там прокомментировали слухи так:

- Правила одинаковые как для мужчин, так и для женщин: все должны иметь документы, подтверждающие цель визита, иначе проверка на второй линии может не разрешить въезд. Обязательные документы - паспорт, страховка на лечение от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если гражданин Беларуси едет на работу, у него с собой должно быть приглашение от организации на территории Украины - на официальном бланке, с печатями. Если к родственникам - нотариально заверенное приглашение от них. Если на отдых - документ из санатория, например. А если человек скажет, что едет просто на отдых или за покупками, подтвердить это вряд ли удастся - могут не впустить.

Кроме того, при въезде в Украину выборочно проверяют платежеспособность. Нужно иметь минимальную сумму - 7295 гривен, а также по 1459 гривен на каждый заявленный день пребывания в стране. Необходимо будет либо показать наличные, либо предоставить выписку с банковского счета.

Кстати, при выезде из Украины обратно в Беларусь ничего подтверждать не требуется, добавили в погранслужбе.